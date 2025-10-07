Zeki Çelik ile görüşmeler başladı!

Gian Piero Gasperini yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Roma, Zeki Çelik’i takımda tutma kararı aldı. Fransa Ligue 1 ekibi Lille’den 2022’de Roma’ya imza atan Zeki Çelik’in kontratı Haziran 2026'da sona eriyor.

Roma, sözleşmesinin son yılına giren milli futbolcunun kontratını uzatmaya karar verdi. Nico Schira’nın haberine göre; İtalyan ekibi yeni sözleşme için Zeki Çelik’le görüşmelerine başladı.

İLK 11'E MONTE EDİLDİ!

İtalya Serie A’da sezonun açılış maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Zeki Çelik, sonrasındaki iki maçta az bir süre aldı. Lazio karşılaşmasıyla 11’e dönen milli futbolcu, derbinin ardından Serie A ve Avrupa Ligi’ndeki tüm maçlarda ilk 11’de sahaya çıktı.

VERONA MAÇININ YILDIZI OLDU

Serie A’nın 5.haftasında oynanan Verona karşılaşmasında Artem Dobyk’in golünde asisti yapan Zeki Çelik, maçın en iyi oyuncusu seçilmişti. Geçtiğimiz sezon bazı maçlardan sonra eleştirilen 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon son maçlarda istikrarlı bir performans yakalamayı başardı.

