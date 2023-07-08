Zengin korumalı, fakir korumasız

Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ben ekonomistim. Ekonomi benden sorulur” iddiası ile ortaya koyduğu, “Faiz sebep enflasyon sonuç” doktrini vatandaşların bütçesinde çok ağır bir yüke neden oldu.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla vergi yağmuru başladı

-Tam bir facia…

İngiltere’nin tefecilerinden bile taze kredi bulamayan Erdoğan hükümeti yine yeniden Arap ülkeleriyle “swap” yapmaya çalışıyor.

Ekonomist Erdoğan çok akıllıca (!) bir iş yaparak zamların sorumluluğunu üstünden atıverdi.

Kara Şimşek mucizesi İngiliz Mehmet Şimşek ile Amerikalı Hafize Gaye Erkan’ı günah keçisi seçti.

“Rasyonel ekonomi” heveslisi Şimşek ve Erkan zamları peş peşe çakmaya başladılar ki Erdoğan yarın, “Beni kandırdılar, Rabbim ve vatandaşlarım beni affetsinler” diyerek her ikisini de görevlerinde azleder, affeder…

-Bu filmi çok kez izledik ya…

Pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı, tapu işlemleri gibi tüm harçların artış oranı şöyle oldu:

-Yüzde 50…

Erdoğan’ın kumpas videolarına, yalan dolan sözlerine inanıp oy verenlere de müjdeler olsun; Oh, ooh…

KDV oranları yükseltildi

-Yüzde 18 idi yüzde 20 oldu,

-Yüzde 8 idi yüzde 10 oldu…

Tüketici kredilerinde uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi de arttı:

-Yüzde 10 idi yüzde 15 oldu.

Müjdeler olsun; Oh, ooh…

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan harç tutarı rekor zamlandı:

-6 bin 91 lira idi 20 bin lira oldu.

Müjdeler olsun; Oh, ooh…

Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerden alınan vergiler unutulmadı:

-Yüzde 5 idi yüzde 10,

-At yarışlarından alınan vergi yüzde 7 idi yüzde 14 oldu,

-Diğer şans oyunlarından alınan vergi oranı yüzde 10 idi yüzde 20 oldu.

Müjdeler olsun; Oh, ooh…

Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) artış rekor kırdı:

-Yüzde 100…

Müjdeler olsun; Oh, ooh…

Sözde sadece bu yıl ama 1999 depremi sonrası cep telefonlarına sadece bir yıl ÖTV gelmişti fakat;

-24 yıldır kalıcı oldu…

MTV’de yüzde 100 zam sadece bu yılmış. İnanır mısınız bilmem ama olmayacak duaya da amin demem…

Erdoğan’a “âşık” ve “hayran” olan iş insanları nasipleniyor vergi artışlarından;

Torba Teklif ile Kurumlar Vergisi kapsamındaki şirketler için;

-Yüzde 20 idi yüzde 25 oldu.

Bankalar, finansal kiralama, faktöring ve benzeri şirketleri için;

-Yüzde 25 idi yüzde 30 oldu…

Şirketlere ve bankalara gelen bu zam kime yansır?

-Bingo…

Elbette vatandaşın cebinden çıkacak…

Müjdeler olsun; Oh, ooh…

Akaryakıt fiyatlarına gelince son 3 ayda;

-Benzine yüzde 102,

-Motorine yüzde 113,

-LPG’ye yüzde 29 zam geldi…

Müjdeler olsun; Oh, ooh…

Çifte faiz garantili Kur Korumalı Mevduat (!) uygulamasının mucidi eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati idi ama uygulama emrini veren de yüzyılın ekonomisti Erdoğan idi…

Ka Ka Me kısa adından görüldüğü gibi hiç de temiz bir formül olmadı.

Zengin korumalı, fakir korumasız bu modele muhalefet, “Tu kaka” derken ne kadar da haklıydı…

Bankalarda parası olan yaklaşık 100 bin kişi çifte kavrulmuş lokum gibi çifte faiz ile zengini daha zengin yaptı.

Ama bütçe kaynakları ne acı ki bu yüksek faizlerin karşılığını ödeyemedi.

Bu kakanın faturasını elbette vatandaşlar ödeyecek.

CHP’li Öztrak gelecek zamlardan haberli gibi şunu söylemişti:

-“Yüksek enflasyon ve devalüasyon kapıda…”

Kapı açıldı zamlar yansımaya başladı…

Müjdeler olsun; Oh, ooh…

Erdoğan kaşıkla verdiği zamları geri almak için çok hızlı davrandı.

Müjdeler olsun; Oh, ooh…

Memur naaşlarına yapılan 8 bin liracık zammın kumpas olduğu da ortaya çıktı:

-Ne emekli olduklarında maaşlarına ne de kıdem tazminatlarına yansıyacak.

Müjdeler olsun; Oh, ooh…

İçimi ferahlatacak bir zam da emekli maaşlarına gelecekmiş;

-Yüzde 17,5…

Harca harca bitmez…

Sahi Kemal Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret tutarındaki 15 bin liralık zammını istemeyip 2 bin liralık Erdoğan parasına inanan emeklilerin durumu ne olacak?

Sokak röportajlarında ağlamaya devam…

Müjdeler olsun; Oh, ooh…

Ah, ahh…

Bu kadar müjde bu yazıda bana çok az geldi.

Ha gayret Erdoğan, yeni zam müjdelerini heyecanla bekliyoruz…