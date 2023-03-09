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Gökhan Zan'ın deprem çağrısı Rusya'dan duyuldu. Ünlü kulüp harekete geçti

Deprem bölgesinden ilk günden itibaren destek çağrısı yapan Gökhan Zan'ın çabalarına Rusya Premier Lig lideri Zenit kayıtsız kalmadı. Rus kulübü deprem bölgesine yardım malzemesi gönderdi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:25
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Zenit'ten Gökhan Zan'ın çağrısına destek

Gökhan Zan'ın deprem çağrısı Rusya'dan duyuldu. Ünlü kulüp harekete geçti
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Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Gökhan Zan'ın çağrısı üzerine depremzedelere bir yardım eli de Rusya'nın ünlü kulübü Zenit'ten geldi.

Antakya'da deprem bölgesine giden Zenit'in Türkiye ekibi, Hataylı eski futbolcu Gökhan Zan'a futbol topu, kış şartlarına uygun mont, bere ve eldivenleri depremzede çocuklara dağıtılmak üzere teslim etti.
GÖKHAN ZAN AÇIKLADI
Zenit ekibi, Zan'a yardımların ulaştırılmasına katkı sağladığı için teşekkür ederek Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Gökhan Zan da, "Deprem bölgesindeki tüm çocuklar bizden futbol topu istiyordu. Çağrımıza kayıtsız kalmayan Zenit'e depremzede çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürdüğü için teşekkür ederiz" dedi. 

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