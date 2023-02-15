Gökhan Zan: Devlet onlara sahip çıkmışken her yer yerle bir olmuşken Suriyeliler evlerimize saldırıyor

6 Şubat 2023 Pazartesi günü Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin acısı sürüyor.

Depdemzedeler arama kurtarma çalışmalarında; gıda, giyecek, çadır dağıtımında organizasyon eksikliği ve yetersiz yardım sebebiyle iktidara isyanı devam ediyor.

Depremlerin ardından yurdun dört bir köşesinden vatandaşlardan deprem bölgesine yardım gönderildi.

An be artan ölü sayısı 35 binin üzerinde.

Afet bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmaları 10. günde de devam ederken, yıkımın büyük olduğu Antakya'da arama kurtarma, yardım çalışmalarına eski milli futbolcu Gökhan Zan da katılıyor.

Eski milli futbolcunun dün akşam Foxtv canlı yayına bağlanarak söyledikleri dikkat çekti.

İşte sosyal medyada Gökhan Zan'a beğeni ve destek yağan isyanı;

'DEVLETİMİZ ONLARA SAHİP ÇIKARKEN BİZE SALDIRMALARI DOĞRU MU?'

"Gerekirse biz bin yıl çadırda kalmaya razıyız. Ama biz bu toprakları kaptırmayız. Biz bu toprakları kolay kazanmadık. Kolay da vermeyiz. Biz din, dil, ırk ayrımı yapmıyoruz. Onlar bizim kardeşimiz hepimiz aynı acıyı yaşıyoruz. Onlar da insan. Bizim zorumuza giden şey şu: Devletimiz onlara sahip çıkmışken şu an her yerin yerle bir olduğu bir noktada bize saldırmaları doğru mu? İnsanlığa sığar mı? İnsanlığın bittiği noktadayız. Biz bu toprakların insanıyız"

DEPREM BÖLGESİNDEN FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÖKHAN ZAN KİMDİR?

7 Eylül 1981 yılında Antakya’da dünyaya gelen Gökhan Zan, 42 yaşındadır. Gökhan Zan, futbol kariyerine 1999 yılında Hatayspor’da başladı. Hatayspor’da forma giydiği süre boyunca 13 lig maçında 2 gol attı.

Hatayspor’un ardından 2000 yılında Çanakkale Dardanelspor’a transfer oldu. Zan, bu takımda da 80 kez yeşil sahalarda kendini gösterdi ve 10 gol attı. 2003-2004 sezonunda Beşiktaş ile anlaştı. Bir sene sonra Gaziantepspor’a kiralandı. Gökhan Zan Beşiktaş’taki kariyeri boyunca, 76 lig maçında 4 gol attı. 2008-2009 sezonunda Galatasaray’da forma giymeye başladı.

Galatasaray’da oynarken attığı ilk gol, 2010-2011 sezonunda 2.yarıdaki Kayserispor maçında gerçekleşti. O dönem Galatasaray ile anlaşmasını uzatan futbolcu, karşılığında Galatasaray'dan 700 bin euro garanti para ve maç başına 20 bin Euro aldı.

Milli takımda da forma giyen Gökhan Zan, 2 kez 19 yaş altı, 7 kez 21 yaş altı takımlarsa top koşturdu. Toplamda 42 kez oynadığı milli takımda yalnızca 1 gol kaybetti.