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  • Hatay'da devletin uğramadığı yer! AFAD ve Kızılay her yerde diye yalan söylüyorlar. Gökhan Zan açıkladı

Hatay'da devletin uğramadığı yer! AFAD ve Kızılay her yerde diye yalan söylüyorlar. Gökhan Zan açıkladı

Hatay'daki çaresizliği gözyaşlarıyla canlı yayında anlatan Gökhan Zan'dan depremin 17. gününde kahreden bir paylaşım daha geldi. Hatay Samandağ'daki depremzedelerin naylondan yaptığı çadırları paylaşan eski milli futbolcu, "Bir tane çadır yok. Neden yardım gelmiyor? Neden unutulmuş bu halk" diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 16:00
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Gökhan Zan'dan kahreden Samandağ paylaşımı

Hatay'da devletin uğramadığı yer! AFAD ve Kızılay her yerde diye yalan söylüyorlar. Gökhan Zan açıkladı
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Depremin ardından Hatay'da sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla, arama kurtarmadaki çaresizliği ve organizasyonsuzluğu gözler önüne seren eski milli futbolcu Gökhan Zan'dan yine kahreden bir paylaşım geldi.
Gökhan Zan depremin 17. gününde Hatay Samandağ'daki depremzedelerin kendi yaptığı naylon çadırlarda ilkel şartlardaki yaşam savaşını gözler önüne serdi.
Sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki durumu düzenli olarak aktaran Gökhan Zan bu kez Hatay Samandağ'daydı.
"BİR TANE ÇADIR YOK"
Gökhan Zan çektiği videoda depremden etkilenen bir ailenin zor durumunu aktarırken "Neden yardım gelmiyor? Neden unutulmuş bu halk? Bir tane çadır yok! Naylonlardan yapmışlar kendi çadırlarını..." diyerek çaresizliği gözler önüne serdi.
ERDOĞAN: ÇIKMIŞ BİRİSİ KIZILAY NEREDE DİYOR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Osmaniye ziyaretinde "Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Devlet yok, iktidar yok' diyorlarsa da bunların gören gözü kör, kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren devlet polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla beraber 11 ilimizde yerini almıştır. Tüm hizmetler için 271 bin görevlimizle vatandaşımızın imdadına koştuk. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış birisi 'Kızılay nerede' diyor. Be ahlaksız, namussuz, adi... Kızılay 2,5 milyon insana yemek ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Bu yenilir yutulur bir şey değil" ifadelerini kullanmıştı.
 

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