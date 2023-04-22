Türkiye'ye döndükten sonra bir süre daha tedavisine devam eden Zeynep Alkan, şimdilerde günlük koşturmalarına dönmüş durumda.

Sosyal medya hesabından keyifli paylaşımlara imza atan Alkan, yaptığı Ramazan Bayramı paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

Anneanne ve dedesinden aldığı bayram harçlığını saklayan babasının paranın üzerine düştüğü notu ve paranın görüntüsünü paylaşan Zeynep Alkan bu kare üzerinden yıllar öncesine gitti.

Dedesinin kucağında çekilmiş bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaşan Zeynep Alkan şunları yazdı:

"Anneannemsiz ve dedemsiz geçirdiğim ilk bayram. Artık ellerini öpemeyecek olmak çok garip bir duygu.

İçimi kaplayan derin bir hüzün. İnsanların neden “ Nerede o eski bayramlar” dediğini asıl şimdi anlıyorum.

Fotoğraftaki Hamdi Alkan'ın saklamış olduğu arşivden çıkan ilk bayram harçlığım.

Bu satırları yazarken göz yaşlarımı tutamıyorum. Söyleyecek çok söz yok, anılarımıza bakıp sonsuz bir özlem duymaktan başka.

Büyüklerini yolculamış bütün dostlarıma rahmet diliyor herkesin bayramını kutluyorum."