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Volkan Demirel'e eşi Zeynep Sever Demirel'den Hatay uyarısı: Buna dikkat et

Hatayspor'la anlaşan ve Hatay'a giden Volkan Demirel'i eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından uyardı

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 18:02
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Zeynep Sever Demirel, Hatay'a uğurladığı Volkan Demirel'den bakın ne istedi

Volkan Demirel'e eşi Zeynep Sever Demirel'den Hatay uyarısı: Buna dikkat et
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Hatayspor'la sözleşme imzalayan ve iş başı yapan Volkan Demirel'i eşi Zeynep Sever Demirel uğurlarken peşinden bir de uyarı mesajı yolladı.

Çift, evliliklerinin 12. yılını da kutlarken, eşi Volkan Demirel'e yönelik şu paylaşımı yaptı:

"Yolun başarılarla dolu olsun hocam. Aylardır Hatay çok güzelmiş gezmeye gidelim diyorduk arkadaşlarla kısmet. Sine seviyoruz. Gururlandır hepimizi (Sadece kiloya dikkat et). Ayrıca 12 yıldır birbirimize büyük bir sabır ve özveri ile tahammül ediyor oluşumuzun da yıldönümü."

Volkan Demirel ise "21.09.2010. Hayatımda attığım en güzel imza" karşılığını verdi.

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