Zeyrek ile Varank arasında 100 milyonluk havuzlu villa kavgası: Eğer sende azıcık haysiyet varsa…

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de katıldığı bir canlı yayında eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank çok konuşulacak iddialarda bulunmuştu.

Zeyrek programda "Mustafa Varank, devlet memuru maaşı alırken Ankara Angora'da 2 dönüm arazi üzerine tripleks villayı nasıl yaptırabilir ya da İstanbul Zekeriyaköy'de 100 milyonluk havuzlu villayı nasıl alabilir? Şimdi ‘Yok’ diyecek ama başka birinin üzerine alıp sonra sattılar. Belgeleri ve fotoğrafları bende mevcut" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Varank ise Deniz Zeyrek'in iddialarına X hesabından yanıt verdi. Deniz Zeyrek'in X hesabını etiketleyen Varank "Azıcık haysiyetin varsa, o "elimde görüntüler var" dediğin havuzdaki fotoğrafımı ortaya çıkart; yarın tüm görevlerimden istifa edeyim" açıklaması yaptı.

Varank'ın paylaşımı şöyle: