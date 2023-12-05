Skoda'nın kapı içlerinde ekran bulunan yeni Vision 7S modeli sosyal medyada yıktı geçti

Aracın içerisinde kapı bölümlerinde ekranların olduğu ve ekranların akıllı cihaz ile ayarlanılabildiği paylaşıldı. Skoda’nın içerisinde ekranları gösteren kullanıcı, aynı zamanda seçilen temaya göre de seslerin oynatılabildiğini belirtti.

Paylaşımda, çeşitli ses ve temaları deneyimleyen kullanıcı, dalga, romantik, enerjik ve doğa temalrını da gösterdi.

Video sosyal medyada beğenilerek olumlu torumlar aldı.

SKODA’NIN YENİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ BEĞENİLERE SUNULMUŞTU

Elektrikli araç pazarı için çalışmalarını hızlandıran Skoda, 2026 yılına kadar toplam altı elektrikli model piyasaya süreceğini duyurdu. Bazı parçaları geri dönüşüm malzemelerinden üretilen Skoda Vision 7S modeli tanıtıldı.

Skoda Vision 7S modeli 2026 yılında yollarda olacak

Geçtiğimiz yıl üç yeni elektrikli modelini duyuran Skoda, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni otomobillerini kullanıcıların beğenisine sundu. Şirket tarafından piyasaya sürülecek elektrikli modellerin farklı tasarım çizgilerine ve gövde formuna sahip olacağını belirtildi.