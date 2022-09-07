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Aracını köpeğine sürdürdü. Bu da İsrail'in manyağı

İsrail'de aracını köpeğine sürdürüp ardından o anları sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:58
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:55
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İsrail'de bir kişi aracını köpeğine sürdürerek o anları sosyal medyada paylaştı

Aracını köpeğine sürdürdü. Bu da İsrail'in manyağı
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İsrail'de trafiği ve diğer sürücüleri tehlikeye atan bir olay yaşandı. Sürücü, otomobil seyir halindeyken direksiyonun başına köpeğini koyarak trafiği tehlikeye attı. Yaşanan olayın ardından polis harekete geçti ve sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

KÖPEĞİ DİREKSİYONUN BAŞINA GEÇİRDİ

Kudüs’ün batısında yaşanan olayda sürücü, seyir halindeyken köpeğini kucağına alarak direksiyon başına oturttu. O anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. 

Videonun sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Kudüs polisi harekete geçti. Polis, adı açıklanmayan 35 yaşındaki sürücünün çevreyi tehlikeye atmakla suçlandığını açıkladı.

Sürücünün yakalandıktan sonra aracın muayenesinin de yapılmadığı belirlendi. Polis, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu tür eylemleri gerçekleştiren kişiler, insanların hayatını tehlikeye atıyor. Ciddi trafik suçlarını belirlemeye ve eylemleriyle yoldakileri tehlikeye atan şüphelileri kovuşturmaya devam edeceğiz.”

 

 

 

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