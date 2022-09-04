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Beyoğlu'nun Panter'i ortalığı karıştırdı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Panter isimli kedi, sokaktan geçen köpekleri ve sahiplerini geçeceğine pişman etti. Köpeklere saldıran kedi, esnaf tarafından güçlükle zapt edildi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 14:34
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İstanbul Beyoğlu'ndaki Panter isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı

Beyoğlu'nun Panter'i ortalığı karıştırdı
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Beyoğlu'nda 'Panter' isimli bir kedi, sokaktan geçen köpeklere ve sahiplerine saldırdı.

Taksimde 'Panter' isimli bir anne kedi, sahipleriyle sokakta gezen köpeklere saldırdı. Sokakta bulunan bir otelin girişinde bekleyen kedi, köpeklerin üzerine saldırarak sokaktan geçmelerine izin vermedi. Çevredeki esnaf saldırgan kediyi zapt etti.

Kedinin köpeklere saldırdığı görüntüler güvenlik ve cep telefonu kameraları tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde Panter isimli kedinin köpekleri görür görmez saldırdığı görüldü. Köpekler kediden kaçmaya çalışırken, sahiplerinin de kendilerini korumaya çalıştığı fark edildi. Otel içinde tutulan kedi, aradaki cama rağmen köpeklere saldırmaya çalışması da dikkat çekti.

 

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ZEUS
4.09.2022 14:46
Köpek ve sahibinin karizmasını yerle bir etmiş köpekle millete korku verecekler akılları sıra  
 
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