Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatının son mesajı ortaya çıktı. 'Çocuklarıma iyi bak'

Zonguldak'ta yaşanan fırtına nedeniyle patan 'Kafkametler' adlı yük gemisinin kayıp mürettebatlarından Göksel Özel'in son mesajı ortaya çıktı. Özel'in son sözleri "Çocuklarıma iyi bakın" oldu.

KAYNAK: İHA
Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatının son mesajı ortaya çıktı. 'Çocuklarıma iyi bak'

Zonguldak'ta önceki gün yaşanan fırtına nedeniyle 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinde 2. makinist olarak görev yapan Göksel Özel'in Mersin'de yaşayan ailesi, gelebilecek umutlu bir haberi bekliyor. 2 çocuk babası gemicinin ailesiyle yaptığı son konuşmada, "Çocuklarıma iyi bakın, hakkınızı helal edin" dediği belirtildi.

kayipgemici.jpg

Zonguldak açıklarında batan gemiyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları sürerken, gemi personelinin ailelerinin endişeli bekleyişi de devam ediyor. Batan gemide 2. makinist olarak görev yapan Göksel Özel'in Mersin'de yaşayan annesi, babası ve eşi ile çocukları da kurtarma çalışmalarından gelebilecek olumlu bir haberin umudu ile yaşıyor.

aw081515-02.jpg"ÇOCUKLARIMA İYİ BAK, HAKKINI HELAL ET"

Özel'in eşi Ayşe Özel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kocasıyla son olarak cumartesi günü saat 13.00'te telefonda görüştüğünü belirterek, "Saat 14.00'e kadar konuştuk. Bana 'çocuklara dikkat et, hakkını helal et' dedi" ifadelerini kullandı. Eşiyle yaptığı telefon konuşmasını gözyaşları içinde anlatan Ayşe Özel, "Bana fırtınaya yakalandıklarını söyledi. 'Dalga var şu an, çok zor durumdayım, gemi yatıp yatıp kalkıyor. Çocuklarıma iyi bak, hakkını helal et' dedi. Bu eşimle yaptığımız son görüşme oldu" diye konuştu. "Eşimi istiyorum, başka bir şey istemiyorum" diyen acılı kadın, "7 ay olmuştu bizden ayrılalı, izine gelecekti" dedi. Ayşe Özel, fırtınaya rağmen geminin sefere çıkarılmasını ise ihmal olarak değerlendirdi.

aw081515-04.jpgGöksel Özel'in çocukları Fırat ve Asya Özel de babalarına bir an evvel kavuşmak istediklerini belirterek, "Onu çok özledik, çok seviyoruz. Umarız sağ salim kavuşuruz" dediler.

kafkametler.webpBABASINA GEMİNİN BATACAĞINI SÖYLEDİ

Göksel Özel'in babası Sıtkı Özel de kaza öncesi oğlu ile telefonda konuştuğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "'Baba bu gemi yarım saat 1 saate kalmaz batar. Çünkü deniz çok dalgalı, fırtına var. Dalga boyu 6-7 metre. Hepimiz çok bitkin durumdayız. Ben de kamarada uzandım, kalkacak halim yok' dedi. Bu sırada geminin sirenleri çaldı. Bana 'galiba yangın var' dedi, kapattı. Bir süre sonra tekrar aradı, 'herkesi güverteye çıkarıyorlar, gemiyi terk edeceğiz galiba, hakkınızı helal edin' dedi. O son konuşma oldu, ben aradım ama ulaşamadım."

aw081515-06.jpgBaba Sıtkı Özel de geminin fırtınalı havada sefere çıkarılmasından dolayı bir ihmal olduğunu düşündüğünü ifade etti.

İlgili Haberler
Zonguldak’ta batan gemideki kayıp mürettebatın son mesajı ortaya çıktı
Ah be buraya sığınsaydınız ya. Karadeniz’de karayel tam fırtınada buradan başka sığınacak yer yok ki
Sığındıkları limandan fırtınada açığa çıkan iki gemi çarpıştı. Bir gemi 'su alıyorum' diye imdat çağrısı yaptı
Zonguldak’ta metrelerce yükselen dalgalar gemiyi ortadan ikiye böldü
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Cumhur İttifakı’nda 50+1 krizi derinleşiyor. 'Türkiye'nin öncelikli gündemi bu değildir' Gündem
Cumhur İttifakı’nda 50+1 krizi derinleşiyor. 'Türkiye'nin öncelikli gündemi bu değildir'
Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı. Resmen açıklandı Spor
Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı. Resmen açıklandı
Mustafa Topaloğlu'ndan yıllar sonra gelen uzaylı itirafı Magazin
Mustafa Topaloğlu'ndan yıllar sonra gelen uzaylı itirafı
Milli Takım elit kategoriye yükseldi Spor
Milli Takım elit kategoriye yükseldi
Zehra Güneş'e hücum ettiler. Maç sonunda büyük ilgi Spor
Zehra Güneş'e hücum ettiler. Maç sonunda büyük ilgi
Azerbaycan’dan Ermenistan'a müzakere çağrısı Dünya
Azerbaycan’dan Ermenistan'a müzakere çağrısı
İETT'nin 2024 yılı bütçesi kabul edildi Gündem
İETT'nin 2024 yılı bütçesi kabul edildi