Karadeniz'de can pazarı. İki gemi çarpıştı 'Batıyoruz' ihbarı var

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle deniz trafiğinde zorlu anlar yaşanıyor. Gün içerisinde Kamerun bandıralı bir gemi karaya otururken içinde 12 mürettebatın bulunduğu "Kafkametler" adlı Türk gemisinden fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Dalgaların metrelerce yükseldiği bölgede son olarak “Falcona” ve “Enko Haslaman” adlı iki gemi çarpıştı. Alınan son bilgilere göre Enko Haslaman gemisinden telsizle “Batıyoruz” ihbarı geçildi.

GÜN İÇİNDE HABERLER ARDI ARDINA GELDİ

Zonguldak’ta fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Karadeniz’de dalgalar metrelerce yükseldi. Fırtınanın etkili olduğu Ereğli ilçesinde Kamerun bandıralı gemi karaya oturdu.

Karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemideki 13 personelin kurtarıldığını açıkladı.

LİMANDAN AYRILAN GEMİDEN BİR DAHA HABER ALINAMADI

Ereğli'de ise bir gemi kayboldu. "Kafkametler" adlı Türk gemisinden fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında İzmir Aliağa Limanına varmak üzere Karadeniz Ereğli Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı "Kafkametler" isimli yük gemisiyle iç limandan dış limana çıkış esnasında iletişim kesintisi yaşandığı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan ve denizden yaklaşma imkanı bulunmadığından bölgede bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı unsurlarca başlatılan izleme çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye Kocaeli ilimizden polis dalgıç ekibi sevk edilmiş, AFAD Arama Kurtarma ekiplerimiz de göreve hazır halde bekletilmektedir. Deniz ve hava şartlarının müdahale imkanı vermesiyle birlikte 12 kişilik gemi mürettebatını arama ve kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılacaktır."

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden de kayıp gemiyle ilgili açıklama geldi.

12 personelin bulunduğu gemi ile temas kurulamadığının belirtildiği açıklamada, "Bugün saat 10.29'da Türk bayraklı KAFKAMETLER gemisinden AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin K. EREĞLİ'de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiği görülmüştür. Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamadığı ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamadığı belirtilen açıklamada:

"Anılan bölgeye, kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Temruk Rusya'dan aldığı 1542 ton feerosilikon yükünü Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır" denildi.