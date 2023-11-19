Zonguldak’ta metrelerce yükselen dalgalar gemiyi ortadan ikiye böldü

Zonguldak’ta fırtınada karaya oturan gemi ortadan ikiye bölündü. Gemideki 13 mürettebat kurtarılırken gemi ise iki parça olarak kıyıya çekildi.

KAYNAK: DHA
Zonguldak’ta metrelerce yükselen dalgalar gemiyi ortadan ikiye böldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı yük gemisi, büyük dalgalar sebebiyle ortadan iki parçalandı. Gemi 2 parça halinde kıyıya vurdu. Gemide bulunan 13 mürettebat AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından sağ şekilde gemiden tahliye edildi. Geminin 2 parçası da halatlarla kıyıya bağlandı.

zonguldakta-saganak-ve-firtina-agaclar-devrildi-gemi-karaya-oturdu-3-5172-dhaphoto2.jpgDenizcilik Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"19.11.2023 saat 10.00'da Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne ulaşan tehlike sinyaliyle Kamerun Bayraklı 'PALLADA' gemisinin fırtına sebebiyle hasar aldığı ve Ereğli’de karaya oturduğu anlaşılmıştır. Merkezimiz koordinasyonunda, AFAD ve itfaiye ekiplerince gemide bulunan 13 personelin tamamı tahliye edilmiştir."

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