Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Aydın’ın Didim ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Didim'de uyuşturucu kullanımına ve ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor. Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 60-70 cm uzunluğunda 7 kök Hint Kenevir bitkisi, 0,37 gram tütünle karışık esrar, 1 adet kurutulmuş şekilde kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan bitki yetiştirme kabini, öte yandan çok sayıda ısıtma, havalandırma ve aydınlatma düzeneklerinin ele geçirildiği öğrenildi.

Operasyonla alakalı C.S. adlı şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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