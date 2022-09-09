İşte Abdullah Avcı gerçeği: İçerde Avcı, Avrupa'da çantada keklik! 

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçta deplasmanda uzun süre 10 kişi oynayan Macaristan'ın Ferencvaros takımına yenilmesi gözleri teknik direktör Abdullah Avcı'ya çevirdi.

Oysa bu Avcı'nın hayal kırıklığı yarattığı ilk maç değil. Abdullah Avcı, yurt içinde ne kadar başarılı gözükse de Edirne'den öteye hayal kırıklığı yarattı.

Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’un başında Avrupa kupalarında çıktığı 31 maçın 27’sinde galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu karşılaşmalarda Avcı, 17 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü.

İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı. Başakşehir bu 18 maçta sadece 3 kez kazanırken, 7 beraberlik, 8 de mağlubiyet yaşadı.

Abdullah Avcı, Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi’nde 6 karşılaşmaya çıktı. Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa’ya veda etti.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi’nde olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların hiçbirini kazanamayan bordo mavili takım 4 kez yenildi, 3 kez de berabere kaldı.

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Norveç’in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0’lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa’ya veda etti.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlubiyet alırken sahasında da 0-0’lık sonuçla kupaya veda etti.

Karadeniz ekibi, dün akşam da UEFA Avrupa Ligi grup maçında Macaristan’ın Ferencvaros takımı karşısında 3-2 mağlup olarak kötü sonuçlarını sürdürdü.

Abdullah Avcı’nın, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’un başında Avrupa kupaları performansı şöyle:

2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir 2 – 0

2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-AZ Alkmaar (Hollanda) 1 – 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan) 0 – 0

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Rijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir 2 – 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu M. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1 – 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. Başakşehir- 2 – 0

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir 3 – 3

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Club Brugge (Belçika) 2 – 0

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu M. Başakşehir-Sevilla (İspanya) 1 – 2

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Sevilla (İspanya)-M. Başakşehir 2 – 2

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan) 0 – 0

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Braga (Portekiz)-M. Başakşehir 2 – 1

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir 3 – 1

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Hoffenheim (Almanya) 1 – 1

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Ludogorets (Bulgaristan)-M. Başakşehir 1 – 2

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Braga (Portekiz) 2 – 1

2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Burnley (İngiltere) 0 – 0

2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Burnley (İngiltere)-M. Başakşehir 1 – 0

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş 4 – 2

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere) 0 – 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Braga (Portekiz) 1 – 2

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Braga (Portekiz)-Beşiktaş 3 – 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Slovan Bratislava (Slovakya) 2 – 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Wolverhampton (İngiltere)-Beşiktaş 4 – 0

2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu Trabzonspor-Molde (Norveç) 3 – 3

2021-2022 UEFA Konferans Ligi Molde (Norveç)-Trabzonspor 1 – 1

2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma (İtalya) 1 – 2

2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma (İtalya)-Trabzonspor 3 – 0

2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag (Danimarka)-Trabzonspor 2 – 1

2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor-Kopenhag (Danimarka) 0 – 0

2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros (Macaristan)-Trabzonspor 3 – 2