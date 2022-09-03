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Haftalardır kazanamayan Trabzon Ümraniye'yi nasıl yendi? Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı Trabzon'da anlayamadığı olayı açıkladı

''Şampiyon Trabzonspor haftalardır kazanamıyordu;''

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 12:51
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Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı Trabzonspor'da anlayamadığı olayı açıkladı. Haftalardır kazanamayan Trabzon Ümraniye'yi nasıl yendi?

Haftalardır kazanamayan Trabzon Ümraniye'yi nasıl yendi? Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı Trabzon'da anlayamadığı olayı açıkladı
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Rakip alt ligden gelen Ümraniyespor'du;

Trabzonspor'da golcü Andreas Cornelius

Salı günü takımdan ayrılmış;

Maxi Gomez; Yusuf Yazıcı 

Ve Umut Bozok transfer edilmişti...

Ev sahibi Ümraniyespor da

Tek puanını Fenerbahçe'den almış;

3 golünü de sarı-lacivertlilere atmıştı..

Açıkçası Teknik Direktör Recep Uçar'ın

Sahaya sürdüğü kadro çok garipti...

Bu kadroya öncelikle Geraldo da Costa

Ve Antonio Mrsic yazılır... 

Hele ki santrfor olarak kafa hakimiyeti iyi olan 

Umut Nayır oynayacaksa;

Geraldo da Costa banko yer almalıdır...

Hele ki karşısında da

Savunma tarafı zayıf Eren Elmalı oynayacakken..

Ancak Angolalı Geraldo da Costa her nedense kulübeden çıkarılmadı... 

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ysa

Ön libero olarak Jean-Philippe Gbamin'in önünde

Yine Enis Bardhi; Anastasios Bakasetas

Ve Abdülkadir Ömür'ü tekmili birden kullanınca

Bordo-mavililer yine üretmekte zorlandı... 

56'ya kadar Mahmoud Trezeguet; Anastasios Bakasetas

Ve Marc Bartra'nın vuruşlarını kaleci Serkan Kırıntılı kurtarırken

60'da Anastasios Bakasetas'ın vuruşunu kurtaran kaleci Serkan Kırıntılı

Yerden kalkamadı;

Ümraniye defansı da "ofsayt" uykusuna yatınca

Haftalardır eleştirdiğimiz Mahmoud Trezeguet

Topu boş Ümraniyespor filelerine gönderdi..

Gol sonrası Trabzonspor

Omuzunun çıktığı söylenen kaleci Serkan Kırıntılı'nın yerine forma giyen

Orkun Özdemir'i yeni transfer Umut Bozok'la rahatsız etmeye çalışsa da

Skoru değiştiremedi ve maçı 1-0 kazandı... 

Valentin Gheorghe ile mücadelesinde yerde kalan 

Ve bugün sağ bek olarak oynayan Dorukhan Toköz'e

Ne olduğunu pek anlayamadım..

Sahanın o bölgesinde bir sorun mu var bilemiyorum;

Zira kaleci Serkan Kırıntılı da aynı kalenin olduğu yerde sakatlandı...

İki futbolcuya da geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum..

Trabzonspor'da anlayamadığım başka bir şey ise

Yusuf Yazıcı'yı havalimanında karşılamak

Başkan Ahmet Ağaoğlu'na mı kaldı?

Koskoca Trabzonspor kulübünün yöneticisi

Veya profesyoneli yok mu?

Geçmişte de yöneticiyken 

Teknik Direktör Hans Peter Briegel ve

Golcü Alban Bushi'yi havalimanının arka kapısından kaçıran Başkan Ahmet Ağaoğlu;

Artık 65 yaşının hakkını vermeli;

Çocukça ve ergen davranışlardan kaçınmalıdır... 

Trabzonspor Ümraniyespor'u 1-0 yenerek

Kötü gidişe dur dedi...

Bakalım Ferencvaros deplasmanında neler yaşanacak?

Bu sorunun cevabını da perşembe gecesine bırakalım...

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