Haftalardır kazanamayan Trabzon Ümraniye'yi nasıl yendi? Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı Trabzon'da anlayamadığı olayı açıkladı

Rakip alt ligden gelen Ümraniyespor'du;
Trabzonspor'da golcü Andreas Cornelius
Salı günü takımdan ayrılmış;
Maxi Gomez; Yusuf Yazıcı
Ve Umut Bozok transfer edilmişti...
Ev sahibi Ümraniyespor da
Tek puanını Fenerbahçe'den almış;
3 golünü de sarı-lacivertlilere atmıştı..
Açıkçası Teknik Direktör Recep Uçar'ın
Sahaya sürdüğü kadro çok garipti...
Bu kadroya öncelikle Geraldo da Costa
Ve Antonio Mrsic yazılır...
Hele ki santrfor olarak kafa hakimiyeti iyi olan
Umut Nayır oynayacaksa;
Geraldo da Costa banko yer almalıdır...
Hele ki karşısında da
Savunma tarafı zayıf Eren Elmalı oynayacakken..
Ancak Angolalı Geraldo da Costa her nedense kulübeden çıkarılmadı...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ysa
Ön libero olarak Jean-Philippe Gbamin'in önünde
Yine Enis Bardhi; Anastasios Bakasetas
Ve Abdülkadir Ömür'ü tekmili birden kullanınca
Bordo-mavililer yine üretmekte zorlandı...
56'ya kadar Mahmoud Trezeguet; Anastasios Bakasetas
Ve Marc Bartra'nın vuruşlarını kaleci Serkan Kırıntılı kurtarırken
60'da Anastasios Bakasetas'ın vuruşunu kurtaran kaleci Serkan Kırıntılı
Yerden kalkamadı;
Ümraniye defansı da "ofsayt" uykusuna yatınca
Haftalardır eleştirdiğimiz Mahmoud Trezeguet
Topu boş Ümraniyespor filelerine gönderdi..
Gol sonrası Trabzonspor
Omuzunun çıktığı söylenen kaleci Serkan Kırıntılı'nın yerine forma giyen
Orkun Özdemir'i yeni transfer Umut Bozok'la rahatsız etmeye çalışsa da
Skoru değiştiremedi ve maçı 1-0 kazandı...
Valentin Gheorghe ile mücadelesinde yerde kalan
Ve bugün sağ bek olarak oynayan Dorukhan Toköz'e
Ne olduğunu pek anlayamadım..
Sahanın o bölgesinde bir sorun mu var bilemiyorum;
Zira kaleci Serkan Kırıntılı da aynı kalenin olduğu yerde sakatlandı...
İki futbolcuya da geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum..
Trabzonspor'da anlayamadığım başka bir şey ise
Yusuf Yazıcı'yı havalimanında karşılamak
Başkan Ahmet Ağaoğlu'na mı kaldı?
Koskoca Trabzonspor kulübünün yöneticisi
Veya profesyoneli yok mu?
Geçmişte de yöneticiyken
Teknik Direktör Hans Peter Briegel ve
Golcü Alban Bushi'yi havalimanının arka kapısından kaçıran Başkan Ahmet Ağaoğlu;
Artık 65 yaşının hakkını vermeli;
Çocukça ve ergen davranışlardan kaçınmalıdır...
Trabzonspor Ümraniyespor'u 1-0 yenerek
Kötü gidişe dur dedi...
Bakalım Ferencvaros deplasmanında neler yaşanacak?
Bu sorunun cevabını da perşembe gecesine bırakalım...
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.