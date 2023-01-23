MasterChef’e o jüri üyesi veda etti

OdaTV'nin haberine göre, Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu'nun yanı sıra Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturuyordu.

Öte yandan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacağı açıklanmıştı.

MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun yeni sezonda olmayacağı öğrenildi. Somer Sivrioğlu restoranlarıyla ilgilenmek için Avusturalya'ya kesin geri dönüş yapacak.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Soner Sivrioğlu'nun yerine kimin oldurabileceğini bulmak için harıl harıl çalışmalara başladığı öğrenildi.

Survivor 2023'ten arta kalan zamanında Acun Ilıcalı bu konu üzerinde de kafa patlatıyor.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR

1971 yılında dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya’ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunmuş, ayrıca köşe yazarlığı yapmıştır. Geçmişten günümüze, en iyi restaurant, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restaurant Sydney’de en iyi restaurantlar arasında yer almaktadır.

Seneler önce ise dedesinin döneminde, dedesinin Eskişehir‘de bulunan hamam ve otelini satarak, İstanbul’dan günümüzde sahip oldukları apartmanı aldığı yazmaktadır. Bu bilgiye dayanarak Somer Sivrioğlu’nun aslen Eskişehirli olduğunu belirtebiliriz.

Az malzeme ile en iyi yemeği yapmayı, ürüne ve toprağa saygıyı anneannesinden, çalışma ahlakını babasından, restaurant işletmeciliğini ve insan ilişkilerini annesinden, Anadolu mutfağı kültürünü ve araştırmanın önemini de Musa Ustadan (Dağdeviren)’den öğrendiğini aktarmıştır.