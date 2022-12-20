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Ağlatan doğum günü! Müfettişlerin geleceği söylendi

Van'ın Erciş ilçesinin kırsal Hacıkaş Mahallesi'ne bağlı Süleyman mezrasında yaşayan 1’inci sınıf öğrencisi Nisanur Nama (7) ilk kez doğum gününü kutladı. Sınıfa palyaço ve pastayla giren İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri Nisanur'a büyük sevinç yaşattı. Dans edip doyasıya eğlenen Nisanur, mutluluktan ağladı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 16:41
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Van'da ağlatan doğum günü sürprizi 

Ağlatan doğum günü! Müfettişlerin geleceği söylendi
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Van Erciş’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Süleyman Mezrası'nda yaşayan Nisanur ve sınıf arkadaşları, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nin sorumlusu Osman Pekür'ün yaptığı araştırmalar sonucu unutamayacakları bir gün yaşadı. Babası güvenlik korucusu olan Nisanur'un doğum gününün yaklaştığını ve bugüne kadar hiç kutlamadığını öğrenen Pekür, bu durumu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na anlattı. Bunun üzerine hemen hazırlıklara başlandı. Belediye ve Gençlik Merkezi gönüllüleri yapacakları sürprizi için çalışırken, Nisanur ve arkadaşlarına ise okula müfettişlerin geleceğini, bunun için hazırlıklı olmaları söylendi.

Nisanur'un doğum gününde gönüllüler, palyaço ve doğum günü pastasıyla sınıfa girdi. Çalınan doğum günü şarkısında kendi ismini duyan Nisanur, büyük mutluluk yaşadı. Nisanur Nama, gönüllülerle ilk kez kendisi için alınan doğum günü pastasını kesti. Kaymakam ve Belediye Başkanı Mehmetbeyoğlu'nun kendisi ve arkadaşları için gönderdiği hediyeleri alan Nisanur, yaşadığı mutluluğu ise gözyaşları içinde anlatmaya çalıştı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu da partiye görüntülü aradığı cep telefonuyla katıldı. Mehmetbeyoğlu, Nisanur'un doğum gününü kutlayıp, minik öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Nisanur Nama’nın dedesi İzzet Kılıç torununun ilk kez doğum günü kutlaması yaptığını belirterek, yetkililere teşekkür etti. (AA)

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