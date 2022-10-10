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Flaş... Flaş... FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya tahliye kararı: Balyoz kumpasındaki bavulculuğuyla insanların hayatını karartmıştı

Son dakika haberi: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Balyoz kumpasçısı FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun 13 yıl hapis ile cezalandırıldığı Balyoz davasını bozarak tahliyesine hükmetti.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 17:13
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Balyoz kumpasındaki bavulculuğuyla insanların hayatını karartmıştı, FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya tahliye kararı

Flaş... Flaş... FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya tahliye kararı: Balyoz kumpasındaki bavulculuğuyla insanların hayatını karartmıştı
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Balyoz davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum edilen Mehmet Baransu'nun davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi bozma kararı verdi.

Sabah'ın geçtiği son dakika haberine göre Daire, aynı zamanda Baransu'nun tahliyesine hükmetti.

CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK
Verilen kararda dairenin asıl başkanı Bülent Dalkıran'ın olmadığı, yerel mahkemede dosyaya bakması nedeniyle İstinaf incelemesine kıdemli üye hakimin başkanlık ettiği öğrenildi.

Mehmet Baransu, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacak.

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