Arabasına çarpıp üzerine yürüdüğü sürücü cumhuriyet savcısı çıktı

Kaza, 24 Ağustos günü, Altınyol Turan mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka yönünden Konak yönüne seyir halinde olan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz yönetimindeki aracı bir tankerin sıkıştırdığı öne sürüldü.

Savcı Yılmaz ve iki kızının içerisinde bulunduğu otomobil, tankerin çarpması üzerine kontrolden çıkarak, açılan ek şeritten karşı yöne seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz ve kızlarının durumunun iyi olduğu belirlendi. Kazanın ardından tanker sürücüsü ve yanındaki 2 şüpheli, araçtan inip Yılmaz'ın üzerine yürüyüp sözlü tacizde de bulundu.