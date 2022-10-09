Öyle bir yöntem geliştirdiler ki kimse dolandırıldığını bile anlamadı. 15 günde 5 milyonluk vurgun

Sabah'tan Ömer Çetin'in haberine göre; Yurtdışında bulunan şebeke lideri S.A., yakın çevresinden güvendiği G.K., B.M., B.D. ve A.D. anlaşma sağlamasının ardından İzmir'de lüks rezidans kiralayarak yerleştirdi. S.A. anlaştığı 4 kişinin yakalanması için sıkı tedbirler aldı. Rezidanstan dışarı çıkmama, kendi banka hesaplarını kullanmama ve telefonda yaptıkları işler hakkında konuşmama konusunda uyarıda bulunulurken evin ihtiyaçlarını online alışveriş sitelerinden sağlandı.

DOLANDIRICILAR HÜCRE TİPİNİ UYGULADI

Dolandırıcılık şebekesi planlarını devreye koyabilmek için hazırlıklarını başladı ve komisyon karşılığında 7 kişi daha sisteme dahil oldu. Yöneticiler kimlikleri açığa çıkmaması için kişilere takma ad ile kendilerini tanıtarak WhatsApp gruplarına eklendi. Bu şeklinde şebekenin en altta bulunan üyesi tepe yöneticilerinin tanınmasının önüne geçilerek hücre şeklinde örgütlendiler. Lider S.A.'nın direktifleri doğrultusunda üçüncü şahıslar üzerine banka hesapları ve patates hat tabir edilen GSM hatlar açıldı.

DOLANDIRICILARA 'ACİL' KODLU ÇAĞRI

Yurtdışında bulunan S.A., yöneticiler üzerinden 'Acil' koduyla online toplantı düzenlediği ortaya çıktı. Yöneticiler, toplantıda hedeflerinin internet üzerinden trafik sigortası yaptıran vatandaşlar olduğunu aktardı. Yurtdışından bazı sigorta acentelerinin internet sayfaları kopyalanarak trafik sigortası ve trafik kaskosu ile ilgili web sitesi oluşturuldu.

Dolandırıcılar trafik sigortası ile ilgili detaylı bilgi alırken müşteri ile nasıl konuşacakları konusunda bilgilendirildi. Yöneticiler, yakalanmamak için dolandırıcılara dağıttıkları banka hesaplarına 40 işlem yapılması ve telefon hatlarının imha edilmesi talimatını verdi. Yurtdışında bulunan lider, internet arama motorlarına ilan vererek oluşturulan web sitesinin en üst sıralara çıkmasını sağlayarak herkesin bu işte yoğunlaşması için talimat gönderdi.

TRAFİK SİGORTASI OYUNU

İnternet üzerinden trafik sigortası araştıran vatandaşlar karşılarına dolandırıcıların oluşturduğu web site çıktı. Web sitesini ziyaret eden kişiler, fiyat alabilmeleri için oluşturulan panele bilgilerini girdi. Dolandırıcılar panele girilen bilgiler üzerinden kişilere ulaşarak araca ait ruhsatı istedi. Aldıkları bilgilerle başka bir online trafik sigortası fiyatı veren sitelere girdi.

Sitelerin verdiği bilgilerinden birkaçının fiyatını düşürerek PDF formatında müşteriye gönderdi. Müşteri kendisine en uygun fiyatı seçmesinin ardından ödeme aşamasına geçti. Dolandırıcılar gönderdikleri banka hesaplarına paranın yatırılmasını sağlarken müşteriye de düzenledikleri trafik sigorta poliçesini WhatsApp veya mail üzerinden gönderdi.

PARALAR KRİPTOYA YATIRILDI

Şebeke üyeleri, dolandırdıkları trafik sigorta paralarını banka hesaplarından çekerek yöneticilerin vermiş olduğu başka bir hesaba havale etti. Yöneticiler ise; bu paraları yurtdışında bulunan S.A.'nın vermiş olduğu hesaba aktardı. Lider S.A. ise; yurtiçi ve yurtdışı kripto cüzdanlara defalarca transfer yaparak paranın izini kaybettirmeye çalışırken, kısa bir sürede nakit paraya çevirdi.

GEÇEN YIL DOLANDIRILDIĞININ FARKINDA DEĞİL

Dolandırıcılık şebekesi, yazışmalarında aldıkları önlem sayesinde MASAK veya Siber polisinin kendilerine ulaşamayacağı konusunu konuştukları ortaya çıktı. Kendilerine güvenen dolandırıcılar, araştırılsalar bile banka hesaplarının üçüncü şahıslara ait olduğunu, hücre tipi sayesinde ise tepe ismi yakalanamayacağını konusunu yazıştıkları belirlendi. Ayrıca yazışmalarda geçen yıl düzenledikleri yöntemle dolandırdıkları kişinin 'geçen yıl uygun fiyata size trafik sigortası yaptırdım. Yenilemek istiyorum' diyerek irtibata geçtiğini kendi aralarında gülüşerek anlattıkları ortaya çıktı.

SİBER POLİS DOLANDIRICILARIN ENSESİNDE

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurtdışından yönetilen şebekeyi 1 yıl boyunca adım adım takibe almasının ardından operasyonun düğmesine bastı. Siber polisi, Ankara merkezli 4 ilde 12 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda çok sayıda GSM hattı, kaçak telefon ve bilgisayarlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8'i ise mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.