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Fatih Portakal Erdoğan'ın neden kaybedeceğini açıkladı. Saray'ın açığı yakaladı

Gazeteci Fatih Portakal, Erdoğan'ın "Gençlerimize gelişmiş ülke güzellemeleri yapılarak bilinç altlarına mutlaka buralara gidilmesi gerektiği fikri aşılanıyor" sözlerine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 16:11
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Fatih Portakal Erdoğan'ın neden kaybedeceğini açıkladı

Fatih Portakal Erdoğan'ın neden kaybedeceğini açıkladı. Saray'ın açığı yakaladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde yine gelişmiş ülke güzellemeleri yapılarak, gençlerimizin bilinç altlarına mutlaka buralara gidilmesi gerektiği fikri aşılanıyor" diye konuştu. 

Gazeteci Fatih Portakal, Erdoğan'ın o sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, "Digital çağı yaşayan, dünyada olup biteni elindeki telefondan gören bir gençlik var artık. İçinde bilinçaltı geçen bir cümleyi koltuğunu korumaya çalışan, sorumluluk almayan çözüm üretemeyen 20/30 yıl öncesiyle siyaset yapmaya çalışan politikacı ancak kurar." ifadelerini kullandı.

İşte Portakal'ın o paylaşımı : 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, konuşmasında "Son dönemde yine gelişmiş ülke güzellemeleri yapılarak, gençlerimizin bilinç altlarına mutlaka buralara gidilmesi gerektiği fikri aşılanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

"GENÇLERİMİZE GELİŞMİŞ ÜLKELERE GİTME FİKRİ AŞILANIYOR"

Erdoğan'ın ifadelerinin tamamı şöyle:

"Son dönemde yine gelişmiş ülke güzellemeleri yapılarak, gençlerimizin bilinç altlarına mutlaka buralara gidilmesi gerektiği fikri aşılanıyor. Bunlara cevabı önce ülkemizin yakın dönemde yetiştirdiği Cemil Meriç'in diliyle verelim; 'Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır'. Gelişmiş ülkelerin bugünkü zenginliklerinin gerisindeki sömürge düzenini, kan, vahşet ve soygun tarihini bir kenara bırakıyorum. Güvenlik ve refah sırça köşkü yaşanan her krizle biraz daha çatlamakta, kırılmaktadır. Türkiye'nin gelişmiş ülke vatandaşlarının da adeta sığınağı haline dönüşmesinde bu acı gerçek vardır. Ülkemizi bir kurtuluş kapısı görerek bu topraklara yönelen herkes, aslında bize çok önemli bir mesaj veriyor. Vatanımızın, devletimizin mensubu olduğumuz milletin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Vatanlarını kaybedenlerin başlarına hangi felaketlerin geldiğini görmek için sadece kafamızı kaldırıp bakmamız yeterlidir." dedi.

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