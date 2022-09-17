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Tekel bayisi zamların nedenini açıkladı okuyanlar ağzını bile açamadı

Alkol fiyatlarına yağmur gibi yağan zamlar sonrasında bir tekel bayisi zamlardan şikayetçi olan vatandaşlara, dükkanına astığı bu afişle yanıt verdi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 12:47
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İzmir Konak'taki tekel bayisinden zam afişi. Zamların nedenini açıkladı okuyanlar ağzını bile açamadı

Tekel bayisi zamların nedenini açıkladı okuyanlar ağzını bile açamadı
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, İzmir’in Konak ilçesinde bir tekel bayi işletmecisi, dükkanına astığı afişe, “Arkadaşlar, sayın müşterilerim, her gün zam zam zam gelmektedir. Akşam aldığınız ürünü sabah aynı fiyata alamıyorsunuz. Bunda benim bir suçum yok. Memleketi ben yönetmiyorum. Zamları ben yapmıyorum. Lütfen beni suçlamayın. O kadar” notunu düştü.

Esnafın dükkanına astığı uyarı afişi, sosyal medyada gündem oldu. İzmir’den haberlerin yer aldığı bir hesapta paylaşılan afişe binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Öte yandan 4 gün önce Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabı üzerinden Pernod Ricard içki grubuna zam geleceğini açıklamıştı, 

TBYD Başkanı Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir zam da pernod içki grubuna" ifadelerini kullanarak bir görsel eklemesi yaptı.

Ayrıca TBYD Başkanı Dündar, dün de Mey içki grubuna ayın 19'unda yüzde 15 zam geleceğini duyurmuştu.

6 Eylül tarihinde Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şaraba yüzde 20 ila 25 arası zam geldiğini açıklamıştı.

 

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Uzay Fenercioğlu
17.09.2022 13:13
Hükümet de, "Zamları ben yapmıyorum" diyor. Yahu, kim bu dış güçler. İsimlerini, şeklini, şemalini verseler de, bari gidip biz yok etsek de vatandaşı da, hükümeti de kurtarsak. Kim yapıyor bu zamları.  
 
Haydin
17.09.2022 13:08
Peki bu zamlarla toplanan ÖTV ve dolaylı vergiler halkımıza öğrenci yurdu,okul,yol,su,emekli ,memur ve işçimize yeterli zam yapılarak dönebiliyor mu ?  
 
Günes
17.09.2022 13:08
Türkiyede hersey zivanadan cıktı bakalım Bunlara kim dur diyecek ( duracagını zannetmiyorum )  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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