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Ölmeden önce yaptırıp kâr ediyorlar. Geçim derdi vatandaşa bakın hangi kararı aldırdı

Derinleşen ekonomik kriz ve yüksek enflasyon beraberinde bir çok zammı getirmeye devam ediyor. Bu bağlamda son zam mezar taşlarına oldu.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 15:08
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Mezar taşlarına zam yapıldı

Ölmeden önce yaptırıp kâr ediyorlar. Geçim derdi vatandaşa bakın hangi kararı aldırdı
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Dolar, Euro, Altın ve Petroldeki fiyat artışları büyük üretim fabrikalarında fiyat seviyesini yukarı çıkardı. Demir, taş ve mermer üretimindeki fiyat artışları da vatandaşın gözünden kaçmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan mermer ustaları, geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 artış ile 250 TL’den 500 TL’ye çıkan mezar taşı fiyatlarının maliyet kaynaklı olduğunu ifade etti. Bir mezar takım fiyatı 7 bin ile 80 bin TL arasında değişiklik göstermektedir.

Mermer ustaları bazı kişilerin mezar taşını hayattayken yaptırıp ölüm tarihi kısmını boş bıraktığını aktardı. Ölümünden sonra tarih eklenip gelecek dönemdeki muhtemel maliyet artışında etkilenmediğinin altını çizdi.

"MEZARIN MÜŞTERİYE TESLİM FİYATI EN DÜŞÜK 7 BİN TL"

Mezar taşlarındaki artış hakkında açıklamalarda bulunan mermer ustası Şükrü Geçer, “Mezar yapımı ve tadilatını yapıyoruz. Geçen sene mezar taşlarını 250 TL’ye alıyorduk, şimdi ise 500 TL’ye alıyoruz. Yaklaşık yüzde 100 zam oldu ve taşların maliyeti çok arttı. Mezar takımını geçen sene bin 200 ile bin 500 TL arasında alıyorduk. Şimdi ise 3 bin TL’ye alıyoruz. Mezarın müşteriye teslim fiyatı en düşük 7 bin TL. En yüksek fiyatlı mermer fiyatı ise 80 bin TL’ye kadar çıkıyor. En son zam yüzde 30 geldi” açıklamalarında bulundu.

Geçer ayrıca, “Daha önce yakını ölmüş kişiler, mezarı açabilir misiniz görmek istiyoruz tarzında talepleri oluyor. Bir de bazı vatandaşlar ölmeden önce mezar taşını yaptırıyor. Talepler doğrultusunda doğum tarihi gibi yazılması gerekenleri yazıyoruz, vefat durumunda ise ölüm tarihini yazıyoruz” açıklamalarında bulundu.

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