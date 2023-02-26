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İki bölge için uyarı. Deprem kuzeye doğru ilerliyor

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Semir Över, "Depremin kuzeye doğru ilerlediğini görüyoruz" dedi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 23:20
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Jeofizik Mühendisi Prof Över depremin kuzeye doğru ilerlediğini görüyoruz dedi

İki bölge için uyarı. Deprem kuzeye doğru ilerliyor
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İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Semir Över, 7.7 büyüklüğündeki deprem, Sürgü Fayı üzerinde oluşan 7.6 büyüklüğündeki sarsıntı ile 6.4’lük Samandağ depreminden sonra sismik aktivite ve olasılıkları anlattı.

Doğma büyüme Hataylı olan Prof. Dr. Över,  “Gerek ilk deprem gerekse büyük artçısı ikinci büyük deprem ve nispeten küçük artçıların dağılımına bakıldığında depremin kuzeye doğru ilerlediğini görüyoruz” diyerek şu tespitleri sıraladı: 

“7.7 Büyüklüğündeki depremin odak mekanizmasına bakıldığında ilk kırılmanın Doğu Anadolu Fay Zonu’nun (DAFZ) güneyinde yer alan Pazarcık segmentinin güney ucu ile Amanos Fayının kuzey ucu arasında meydana geldiği ve kuzey doğuya doğru hareketine devam ettiği anlaşılmıştır.

Deprem bölgesinden çekilen hava görüntüleri bunu doğrulayacak açıklıkta. Depremin Pazarcık segmenti üzerinde yaklaşık 7 metrelik bir yer değiştirme gözlenmiştir.

Hatay’ı etkileyen levha sınır fayı niteliğindeki 3 faydan birisi olan Amanos Fayı üzerinde biriken enerjinin bir kısmı açığa çıkmış oldu. Bu fay üzerinde geriye kalan ve açığa çıkmamış olan enerjinin beklenen büyüklükte bir deprem üretme potansiyelinden şimdilik uzak olduğu söylenebilir.”

"BENZER BÜYÜKLÜKTE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Kıbrıs-Antakya Transform Fayı enerjisini 6.4 büyüklüğündeki deprem ile boşalttığını Milliyet’ten Mert İnan'a anlatan Prof. Dr. Över, “Bu deprem ile fayın Samandağ tarafı kırıldı. Batı tarafı yani Kıbrıs’ın güneyi-güney batısı benzer büyüklükte bir deprem üretecek potansiyelde olduğunu söyleyebiliriz. Hatay’ı etkileyen ve henüz kırılmayan Kızıl Deniz’den itibaren kuzeye doğru Antakya’ya kadar uzanan Ölü Deniz Fayı’nın üzerinde sismik boşluk olduğunu belirtmek gerekir” dedi.

"FAY ENERJİ BİRİKTİRMEYE DEVAM EDİYOR"

Adana’da birkaç aktif fayın olduğunu söyleyen Över, “Bunlardan Ceyhan Fayı 1998 yılında 6.2 büyüklüğündeki deprem üretti. Ancak aradan 22 yıl geçti ve fay enerji biriktirmeye devam ediyor.

Bu fayın dışında güneybatıda Karataş’tan başlayan kuzeydoğuda Osmaniye üzerinden devam eden Karataş-Osmaniye Fayı uzun zamandır büyük bir deprem üretmedi. Bu fay üzerindeki devam eden sismik boşluk dikkate alınmalı.

Adana’da olası büyük bir depremde Kıbrıs’ın kuzeyini de katacak şekilde Adana ve civarında hissedileceği, dahası zayıf binaları olumsuz yönde etkileyebileceği unutulmamalı” diye konuştu.

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