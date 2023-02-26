Prof. Altunöz depremde hayatını kaybeden akademisyenleri böyle duyurdu: Altı gün ses verdiği enkazdan cansız bedeni çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardında bıraktığı acılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Resmi rakamlara göre 11 ilde 44 bin 374 vatandaş hayatını kaybederken, yüz binden fazlası ise yaralandı.

İKİ AYRI ACI HABER

Sinop Üniversitesi'nden Profesör Utku Altunöz ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altunöz, yaptığı paylaşımda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesin'den aynı zamanda Altunöz'ün hocası da olan Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli'nin 2 yavrusu dışında tüm ailesi ile vefat ettiğini duyurdu. Özbirecikli'nin vefatının DNA testi ile doğrulandığı bilgisini de paylaştı.

"ALTI GÜN BOYUNCA SES VERDİ"

Altunöz ayrıca Hatay Mustafa Kemal Üninersitesi'nde doçent olan Betül Balıkçıoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Balıkçıoğlu'nun altı gün boyunca ses verdiği enkazdan cansız bedeninin çıkarıldığını belirtti.

ALTUNÖZ'DEN YAŞANANLARA TEPKİ

Prof. Altunöz iki akademisyenin vefatını paylaştığı tweetinde yetkililere de tepki gösterdi. Altunöz paylaşımını "Kimse ucuz kahramanlık hikayeleri yazmasın. Allah rahmet eylesin." diyerek sonlandırdı.