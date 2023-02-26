Fenerbahçeli Orhan Uğuroğlu’ndan tribünleri hedef alan Bahçeli’ye cevap: Tribünleri ve milleti susturamazsınız

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından can kaybı son güncellemeye göre 44 bin 374 olarak açıklandı. Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle vatandaşlar arasında hükümete karşı büyük bir öfke var.

Bu öfke dün oynan Fenerbahçe Konyaspor maçında “Hükümet istifa” sloganları ile kendini açığa vurdu.

Bugün ise Süper Lig’in 23’üncü hafta erteleme maçında İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” tezahüratları yükseldi. Taraftarlar ayrıca depremden etkilenen çocuklar için getirdikleri oyuncakları sahaya attı.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise tribünlerden yükselen istifa sloganları sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir.” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİ SUSTURAMAZSINIZ”

Yaşanan gelişmelerin ardından gazeteci Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışa imza attı. “Erdoğan ve Bahçeli tribünleri ve Milleti susturamazsınız” ifadelerini kullanan Uğuroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Konu Fenerbahçe, Beşiktaş değil İsyan Tek Adam Rejimine İsyan Erdoğan'a ve Bahçeli'ye İktidara #isyan var Millet deprem sonrası çadırsızlık, susuzluk, hakaret, küfür ve tehdidi protesto ediyor Erdoğan ve Bahçeli tribünleri ve Milleti susturamazsınız Çağrı: #hükümetistifa”

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ

Beşiktaş tribününden “Hükümet istifa” sesleri yükseldiği sırada Bahçeli, şu tweet’leri attı:

Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur.

Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.

Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.

Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.