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AFAD depremzedeleri parktan kovup elektrik, su ve tuvaletin olmadığı yere göndermek istedi

AFAD Hatay'daki depremzedeleri su, tuvalet, duş ve elektrik hattının olmadığı yere gönderiyor. Bölgeyi boşaltmaları istenen depremzedeler isyanda: Canımızı da alın...

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 13:47
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AFAD depremzedeleri bakın nereye yolladı

AFAD depremzedeleri parktan kovup elektrik, su ve tuvaletin olmadığı yere göndermek istedi
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Sevgi Parkı'nı tahliye etmek isteyen Hatay Valiliği'nin depremzede halka taşınması için gösterdiği yerin henüz hazır olmadığı ortaya çıktı.

Depremin 23. gününde Hatay Defne’ye ‘Terörle Mücadele’ polisleriyle gelen AFAD, Sevgi Parkı’nda Halkevleri Dayanışma ve Koordinasyon Merkezi’nin de aralarında bulunduğu gönüllü yardım noktalarının ve çevrede depremzedelerin kaldığı çadırların bugün hemen tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

SU, TUVALET, ELEKTRİK YOK

Hatay Valiliği’nin depremzede halka taşınması için gösterdiği yerin ise henüz hazır olmadığı ortaya çıktı. Dursunlu Mahallesi’ne giden yolda bulunan alanda hâlâ iş makineleri çalışıyor. Sadece 60 çadır kurulu olduğu alanda Altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadığı için su, tuvalet, duş ve elektrik hattı yok.

"CANIMIZI DA ALIN..."

Bölgeyi boşaltmaları istenen depremzedeler AFAD'a "Şu an hepsi bizi kovmak için geliyor. ama yardıma kurtarmaya gelmedi hiçbiri...", "Canımızı da alın kurtulalım" diyerek isyan etti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan depremlerde 44 bin vatandaş hayatını kaybetmiş, binlerce insan sakat ya da evsiz kalmıştı.

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