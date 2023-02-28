AFAD depremzedeleri parktan kovup elektrik, su ve tuvaletin olmadığı yere göndermek istedi

Sevgi Parkı'nı tahliye etmek isteyen Hatay Valiliği'nin depremzede halka taşınması için gösterdiği yerin henüz hazır olmadığı ortaya çıktı.

Depremin 23. gününde Hatay Defne’ye ‘Terörle Mücadele’ polisleriyle gelen AFAD, Sevgi Parkı’nda Halkevleri Dayanışma ve Koordinasyon Merkezi’nin de aralarında bulunduğu gönüllü yardım noktalarının ve çevrede depremzedelerin kaldığı çadırların bugün hemen tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

SU, TUVALET, ELEKTRİK YOK

Hatay Valiliği’nin depremzede halka taşınması için gösterdiği yerin ise henüz hazır olmadığı ortaya çıktı. Dursunlu Mahallesi’ne giden yolda bulunan alanda hâlâ iş makineleri çalışıyor. Sadece 60 çadır kurulu olduğu alanda Altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadığı için su, tuvalet, duş ve elektrik hattı yok.

"CANIMIZI DA ALIN..."

Bölgeyi boşaltmaları istenen depremzedeler AFAD'a "Şu an hepsi bizi kovmak için geliyor. ama yardıma kurtarmaya gelmedi hiçbiri...", "Canımızı da alın kurtulalım" diyerek isyan etti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan depremlerde 44 bin vatandaş hayatını kaybetmiş, binlerce insan sakat ya da evsiz kalmıştı.

Hatay hayalet şehre döndü-FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ