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YSK'dan kritik seçim ziyareti: Deprem bölgesinde sandık kurulacak mı?

YSK tarafından oluşturulan bir heyetin, 11 ili ziyaret edeceği, deprem bölgesindeki seçmenin durumu ve seçim güvenliğine ilişkin bir rapor hazırlayacağı bildirildi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 22:15
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YSK'dan deprem bölgesine kritik seçim ziyareti

YSK'dan kritik seçim ziyareti: Deprem bölgesinde sandık kurulacak mı?
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Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, gözler bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere çevrilmiş durumda. Muhalefet partileri art arda seçimlerin zamanında yapılması yönünde açıklama yaparken diğer yandan deprem nedeniyle yıkıma uğrayan illerde seçimlerin nasıl yapılacağı ise kulislerde konuşulmaya başlandı.

YSK 11 İLİ ZİYARET EDECEK

Bu noktada harekete geçen Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bölgenin şartlarını yerinde gözlemlemek için depremden hasar gören illerimizde incelemede bulunacak. Hafta başında oluşturulan bir heyet, büyük yıkımın meydana geldiği 11 ili ziyaret edecek.

DEPREMZEDELERİN NEREDE OY KULLANACAK?

TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre, depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzere heyet tarafından bir rapor hazırlanacak. Söz konusu rapor YSK'da ele alınacak. Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde oy kullanacağı YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak.

SANDIKLAR BİRLEŞTİRİLECEK

Öte yandan depremzedelerin yerleştirildiği çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelebilecek. Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında. Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek. AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek.

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