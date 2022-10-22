Kadıköy'de kaza! Hızını alamayan araç takla attı: 2 yaralı

İHA

Olay gece saat 02:30 sularında Kadıköy Osmanağa mahallesi Söğütlüçeşme caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZT 8565 plakalı otomobil süratli şekilde ilerlerken hızını alamayıp beton kaldırımlara çarparak takla attı.



YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulans ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kadıköy Abdülhamithan eğitim ve araştırma hastanesi kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



