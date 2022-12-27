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MHP’li eski başkan ve 4 BBP’li meclis üyesi İYİ Parti'ye geçti

MHP Konya eski İl Başkanı Yusuf İnanç ve 4 BBP’li Yunak İlçe Belediye Meclis Üyesi İYİ Parti’ye katıldı. Partiye yeni katılan üyelere rozetlerini İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 22:01
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MHP eski İl Başkanı ve 4 BBP’li belediye meclis üyesi İYİ Parti'ye geçti

MHP’li eski başkan ve 4 BBP’li meclis üyesi İYİ Parti'ye geçti
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MHP Konya eski İl Başkanı Yusuf İnanç ve yönetimi AKP’de olan Yunak İlçe Belediyesi’nin BBP’li 4 belediye meclis üyesi İYİ Parti’ye katıldı.

ROZETLERİNİ AKŞENER TAKTI

Partiye katılan yeni isimlere rozetlerini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

İYİ Parti Genel Merkezi’nde rozetleri takılan isimlerin fotoğraflarını paylaşan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “İYİ Parti Yunak İlçe Bşk. Sn Ali Köker ve partimize katılan Büyük Birlik Partisi Yunak Belediye Meclis üyeleri Ali Ergün, Ömer Usşen, İbrahim Akgoz ve İsmail Dağdeviren ile birlikte Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'i ziyaret ederek üye olan kardeşlerimize rozetlerini taktık. Üyelerimize İYİ'ler ailesine hoş geldiniz diyorum. Adım adım iktidar mücadelemiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

 

İYİ PARTİLİ BAŞKAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İYİ Parti Konya Yunak İlçe Başkanı Ali Köker ise partisine katılımları sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:
“Yunak Belediye meclis üyelerimiz Ali Ergün, Ömer Usşen, İbrahim Akgoz ve İsmail Dağdeviren partimize katılım sağladı. Sayın üyelerimizin rozetleri bizzat Genel Başkanımız tarafından takılmış olup, bu süreçte her daim yanımızda olan Akşehir Kurucu İlçe Başkanımız Sayın Osman Fedai Beyefendiye teşekkür ederiz”

 

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