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  • Akşener'den Taliban'a tepki ‘Kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir’

Akşener'den Taliban'a tepki ‘Kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afganistan'da kadınların üniversiteye gitmesini yasaklayan Taliban'a tepki göstererek, "En sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz" dedi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 22:35
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Akşener'den Taliban'a tepki ‘Kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir’

Akşener'den Taliban'a tepki ‘Kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir’
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Twitter hesabından yaptığı açıklamada Akşener, "Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan’da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Akşener, şöyle devam etti: "Kadın yükselmezse alçalır vatan” sözlerinden aldığımız ilhamla, bizler biliyoruz ki; Hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; Kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur."

İYİ Parti Lideri Akşener, paylaşımında şunları kaydetti: "Çünkü; İran’da Mahsa Amini kızımızın katledilmesine verilen toplumsal tepki de göstermektedir ki; Hürriyet kadınların omuzlarında yükselir. İstibdat ise kadınların acılarından beslenir. İşte bu zulme karşı kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir."

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