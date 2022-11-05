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Enflasyona vatandaşı ezdirmedik diyorlar da bu ne peki? Sabun fiyatları uçtu. Millet artık güç bela yıkanacak

Hükümet cephesinden ekonominin iyi gittiği yönünde açıklamalar arka arkaya gelirken halkın ekonomisi durumun iyi olmadığını gösteriyor. Sosyal medyadan paylaşılan sabun zammı görüntüsü büyük tepki çekti.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 20:16
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Sabuna büyük zam. Ekonominin kötü gidişi durdurulamıyor. Enflasyona vatandaşı ezdirmedik diyorlar da bu ne peki?

Enflasyona vatandaşı ezdirmedik diyorlar da bu ne peki? Sabun fiyatları uçtu. Millet artık güç bela yıkanacak
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Tepeden tırnağa her türlü ürüne zamlar ardı ardına gelmeye devam ederken, vatandaş ekonomik anlamda ayakta durmaya çalışıyor. Yapılan asgari ücret artışı neredeyse birkaç ay içerisinde eriyip giderken zamlar yağmur gibi yağıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ülke ekonomisiyle ilgili olarak "Bu ülkede hiç kimse beni enflasyona ezdirdiler diyemez" şeklinde bir açıklamaya imza atmıştı.

SABUNA YAPILAN ZAM TEPKİ ÇEKTİ

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf adeta bu açıklamayı yalanlamış oldu. Sabuna gelen büyük zam, ekonomi bu hızla giderse vatandaşın kişisel temizlik konusunda da zor günler geçireceğini gösterdi. Bir banyo sabununun 20 liradan fazla artış yaşanması sosyal medyadan paylaşılırken kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti. 

 

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Erdemir
5.11.2022 09:53
Ahlaksızlar  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
5.11.2022 09:40
Yalandan kim ölmüştü Nebati de yalandan ölecekmiş atma be bakan din kardeşiyiz yazıktır günahtır Allah var yukarıda hamdolsun  
 
cengo
5.11.2022 09:19
bu kontrolsüzlük ve batışla hala oy veririm diyen oranı 33% ise (ki ben inanmıyorum) söylenecek bişey yok. karşısına sopayı koysan kazanması gerekirken muhalefetin ciddi düşünmesi gerekir  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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