Flaş...Flaş...Flaş... Muharrem İnce’den CHP açıklaması

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.

İnce, görüşme sonrası yaptığı açıklamada adaylıktan çekilmeyeceğini belirtmişti.

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş ise 'İnce, bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayacak' başlıklı yazısında dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Aktaş iddiasında Muharrem İnce’nin, CHP liderinden iki bakanlık ve beş milletvekilliği talep ettiğini, CHP'nin İnce’ye bir bakanlık (Millî Eğitim Bakanlığı) ve CHP listelerinden üç milletvekilliği önereceğini bildirmişti.

Aktaş, bu akşam saatlerinde İnce'nin, 'CHP ile anlaştığını' açıklayacağını iddia etmişti.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Sibel Erdem ise CHP'nin İnce ve Memleket Partisine açık kapı bıraktığını ve 31 Mart ile 9 Nisan tarihlerinin kritik önemde olduğunu aktarmıştı.

MUHARREM İNCE'DEN AÇIKLAMA

Kulislerde dolaşan bu iddiaların ardından İnce sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İnce, Kılıçdaroğlu’nun kendisine ve partisine herhangi bir ittifak teklifinde bulunmadığını belirterek başarılarının devamını diledi.

İnce’nin mesajı:

Bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberler hakkında, kamuoyunun doğruları öğrenmesi adına bu açıklamayı yapıyorum. Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır. Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP’yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi’ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir.

Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir. Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir. Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır. Bu vesileyle, sayın Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne seçimlerde başarılar diliyorum.