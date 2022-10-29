29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hülya Avşar, Hafsanur Sancaktutan'ın olay olan sahnesi için konuştu. ''O işin patenti bende''

Hülya Avşar, Hafsanur Sancaktutan'ın olay olan sahnesi için konuştu. ''O işin patenti bende''

Hülya Avşar’ın ‘Berlin in Berlin’deki sahnesi 29 yıldır konuşuluyor. Hülya Avşar Hafsanur Sancaktutan’ın dijital platformda yayınlanan dizide nerdeyse aynı sahneyi canlandırmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 09:20
Takip Et

''O işin patenti bende.'' Hülya Avşar, Hafsanur Sancaktutan'ın olay olan sahnesi için konuştu

Hülya Avşar, Hafsanur Sancaktutan'ın olay olan sahnesi için konuştu. ''O işin patenti bende''
+
Aa
-

Hülya Avşar önceki gün Etiler’de spor salonundan çıkarken görüntülendi. 1993’te rol aldığı ‘Berlin in Berlin’ filmindeki kendi kendini tatmin sahnesinin bir benzerini, Hafsanur Sancaktutan’ın dijital platformda yayınlanan dizide oynamasına yorum yaptı

Hülya Avşar “Hafsanur’u izledim. O işin patenti bende. Ben onu 29 yıl önce yaptım. Dünya sinemasında bile yeni yeni çekiliyordu o sahneler. Yapan çoktur da görselleştiren az vardı” dedi

Hülya Avşar şunları söyledi: "O sahnede 3 kişi vardı etrafımda. Aslında çekinmiştim. Ama setteki insanlar o kadar çok alışmışlar ki, sana yan gözle bile bakmıyorlar. Normalde Cem Özer ile sevişme sahnesiydi. Yönetmen Sinan Çetin’e ‘Sevişme olmasın bu şekilde yapalım’ dedim. Fikir benden çıktı. Sonra zaten festivallerden ödüller aldım."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
1
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
2
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
4
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
5
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
6
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
7
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni havalimanı tepkisi: İhanetlerin en büyüğüdür
﻿Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni havalimanı tepkisi: İhanetlerin en büyüğüdür
﻿Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni havalimanı tepkisi: İhanetlerin en büyüğüdür
﻿26 yıllık sır perdesi çözüldü! Titanik'ten gelen 'gizemli sinyalin' kaynağı
﻿26 yıllık sır perdesi çözüldü! Titanik'ten gelen 'gizemli sinyalin' kaynağı
﻿26 yıllık sır perdesi çözüldü! Titanik'ten gelen 'gizemli sinyalin' kaynağı
﻿AKM'de Cumhuriyet coşkusu
﻿AKM'de Cumhuriyet coşkusu
﻿AKM'de Cumhuriyet coşkusu
﻿Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.