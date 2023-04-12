Demirtaş seçimde kime oy vereceklerini açıkladı. Erdoğan AYM üyelerini doğrudan arayan pervasız bir siyasetçi!

Selahattin Demirtaş ayrıca mahkemede "AKP seçim komisyonu heyeti olarak vereceğiniz hiçbir kararı tanımıyoruz. Bu bir mahkeme değil siz de yargıç değilsiniz. Cübbe giymiş olmanız durumu değiştirmez. AKP’nin siyasi heyetine karşı da verecek hesabımız yoktur. Hesap 14 Mayıs’ta sandıkta görülecektir. Bu bir siyasi çalışmadır." ifadelerini kullandı...

24’üncü tur duruşması görülen 'Kobani olayları' davası Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülmeye başladı. Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’si tutuklu 108 ismin yargılandığı duruşmaya Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ katıldı. Duruşma,Yaprak isimli gizli tanığın Eski Kars Belediye Eş Başkanı ve SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen hakkındaki ifadeleri ve mahkemeye eklenen dosyaların okunmasıyla başladı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Selahattin Demirtaş mahkeme heyetinin Ayhan Bilgen hakkında verilen takipsizlik kararını okumasına tepki gösterdi. Üç gün sürecek duruşmada, savcılığın esas hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor. İddia makamının bu tutumuna tepki gösteren HDP’li siyasetçiler eski Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulduğu tutuklu siyasetçilerin savunmalarını yapmadıkları gerekçesiyle tepki gösteriyor.

MAHKEME BAŞKANINDAN AVUKATLARA: HAYAT KISA

Mahkeme başkanının yoklama yaptığı sırada HDP’li siyasetçilerin avukatları, “Acele ediyorsunuz. Bu davayı kapatmaya çalışıyorsunuz” ifadeleriyle mahkemeye tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Hayat kısa. Biz bir yararla bu işe girmedik bir yararla da bunu yapmayacağız. İddianameye bakarak karar vereceğiz” dedi.

Tutuklu HDP’li siyasetçilerden Sebahat Tuncel, salonda bulunanlara seslenerek seçimlerde iyi çalışılması yönünde çağrıda bulundu. Bunun üzerine izleyici sıralarından 14 Mayıs’taki seçimlerin sonrası işaret edilerek, “15 Mayıs’ta görüşürüz” denildi. Bunun üzerine Tuncel, “Hemen 15 Mayıs’ta görüşemeyiz de görüşeceğiz” yanıtını verdi.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, mahkemeye sunulan belgelere ilişkin konuştu ve ilk sözleri, “Depremden sonra ilk defa duruşmaya çıkıyoruz. Deprem felaketinde hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet diliyorum. Herkesin acısını paylaşıyorum” oldu.

DEMİRTAŞ’TAN ‘AYHAN BİLGEN TEPKİSİ’

Ayhan Bilgen hakkında yürütülen bir soruşturmada takipsizlik kararı verildiği halde bu takipsizlik kararı içerisinde yer alan gizli tanık ifadelerinin mahkemede okunduğunu ve kendilerine “suçlama” gibi sunulduğunu belirten Demirtaş, “Hukukla bağlı olmadığınızı gösteren bir örnek. Ayhan Bilgen hakkında takipsizlik kararı veren savcı kararını okumuyorsunuz ama bu takipsizlik kararında yer alan gizli tanık ifadelerini okuyorsunuz. Dava açıp mahkemenin birleştirilmesini talep etmiyor. Direkt takipsizlik kararı veriyor ve bu kararı dosyaya gönderiyor” diye konuştu.

Sorgusu yapılmayan kişilerin kaldığını belirten Demirtaş, “Dosyada delil olarak mı değerlendireceksiniz takipsizlik kararlarını? Gelen evraklar hakkında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Detaylı beyanlarda bulunacağız. Sorgusu yapılmayan arkadaşlarımız var. Bizim kendi savunmamızı yapma talebimiz devam ediyor. Sorgu yapılmadan mütalaa sunulamaz. Bizim sorgu aşamasında ne söyleyeceğimizi bilmeden hazırlanmış bir mütalaa hukuka ve usule aykırıdır ve eksiktir. Ben sorguda bütün suçlarımı kabul ettim diyelim, savcı mütalaasını mı değiştirecek” ifadelerini kullandı.

“PERVASIZ BİR SİYASETÇİ”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin kürsüsünde Kobani davası ve kendisi hakkında yapılan açıklamaları okuyan Demirtaş, “Erdoğan’ın Türkiye’deki yetkileri hem cumhurbaşkanlığı hem de fiili yetkileri açısından ne olduğu biliniyor. Attığı astık kestiği kestik, bir otoriter yönetici. Yargıya açıktan müdahaleler yapabiliyor ve bunu da sözde kalmıyor pratikte gösteriyor. Bu zat diyor ki, ’14 Mayıs bu bakımdan büyük önem arz ediyor’. Bizim davamızla 14 Mayıs direkt bağlantılanıyor. ‘Bize oy vereceksiniz’ diyor. Sayıştay ve Danıştay’a tek imza ile üye atayan bir kişi bunu söylüyor” dedi.

Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi üyelerini HDP’ye yönelik kapatma davasına dair verdikleri kararın ardından aradığına dönük haberleri hatırlatan Demirtaş, “Anayasa Mahkemesi üyelerini doğrudan arayan bir pervasız bir siyasetçi Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne neler yapmaz ki?” dedi.

DEMİRTAŞ’TAN FAHRETTİN ALTUN’A TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kendisi hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımlarını okuyan Demirtaş, “İletişim Başkanı da seçimleri işaret ediyor ve bizi ‘katil, suçlu terörist’ ilan eden tweetler atıyor. Bu kamu görevlisi ve medya üzerinde de kontrolü yüzde 95 sağlamış devlet memuru. İletişim Başkanı sıfatıyla bu tweetleri atıyor” dedi ve tepki gösterdi.

Demirtaş’ın beyanları devam ederken araya giren mahkeme başkanı, söz konusu ifadelerin dosyaya gelen belgeler kapsamında olmadığını ifade ederek Demirtaş’ın sözünü kesti. Dosyayla ilişkili konuştuğunu belirten Demirtaş sözlerine devam etti:

“Sizin hakim gibi davranıyor olmanıza rağmen bu yargılamanın sürecini, hedefini belirleyen bir siyasi gelişme var. Siz de bunları duymadık, etkilenmeyiz deyip fiiliyatta Tayyip Erdoğan’ın talimatlarını yerine getiriyorsunuz. Sorgumuzu almadınız ya. Ne zamanki sıra bize geldi sorguyu iptal ettiniz. Tayyip Erdoğan ‘hiç değilse mütalaa verin’ dedi, meydanlarda anlatmak için. Amacı bu. Deprem sabahı ilk defa tahliye istedim sizden. Kaçmayacağımızı da biliyorsunuz. Canlarımız deprem altında, karar vermeye tenezzül etmediniz. Karşımızda bir hukuk insanı, hukuk hassasiyeti geçen heyeti geçtik insani hassasiyeti olan heyet yok.

“HESAP 14 MAYIS’TA SANDIKTA GÖRÜLECEK”

“AKP seçim komisyonu heyeti olarak vereceğiniz hiçbir kararı tanımıyoruz. Bu bir mahkeme değil siz de yargıç değilsiniz. Cübbe giymiş olmanız durumu değiştirmez. AKP’nin siyasi heyetine karşı da verecek hesabımız yoktur. Hesap 14 Mayıs’ta sandıkta görülecektir. Bu bir siyasi çalışmadır. Sandıktan ne sonuç çıkarsa onun sonuçlarına herkes katlanacak. Biz de katlanacağız bu kumpas kararını verenler de katlanacak. Bize karşı ağır suç işlediniz. Sahte kumpas delillerin dosyaya girmesine izin verdiniz. Halkımız için 6,5 yıl değil 6,5 milyon yıl da yatarız ama bunun hesabını sorarız. Bir Recep Tayyip Erdoğan, iki Mehmet Uçum, üç Bekir Bozdağ, dört Süleyman Soylu; bunlar siyasi sorumlulardır kumpası kuranlardır. Diyelim 14 Mayıs’ta Tayyip Erdoğan kazandı diyelim. Dünya Sultan Süleyman’a mı kalmış. Bir gün mutlaka kaybedecek bir gün mutlaka devran dönecek. Siz de bir gün sanık sandalyesinde olacaksınız. Vasiyetimi, suç duyurumu tutanağa geçiyorum. Siz bizi burada tutarak ülkeyi felakete sürüklediniz. Diktatörlüğü inşa ettiniz. Soğanın otuz lira olmasına göz yumdunuz. Sizi ortak yaparak halkı perişan ettiler.”

Demirtaş, “Sizin bizi suçlama hakkınız yok. Asıl siz suçlusunuz. Recep Tayyip Erdoğan’dan talimat aldığınız için suçlusunuz. Biz halkın huzurunda Allah’ın huzurunda vicdanen de ahlaken de suçsuzu. Bize sorgu hakkı tanır mısınız tanımaz mısınız keyfiniz bilir, umurumda değil. Vereceğiniz kararda minicik indirime gider misiniz umurumda değil. Ama sizinle yargı önünde, bağımsız mahkemeler önünde çatır çatır hesaplaşacağız. Halkımızı sandıkta bu faşist iktidarı gömmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.