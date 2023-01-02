Alican Uludağ Sinan Ateş'in neden cinayete kurban gittiğini açıkladı

Gazeteci Alican Uludağ Twitter hesabından cinayette ismi geçenlere ilişkin paylaşımlar yaptı. Buna göre cinayette adı öne çıkanlardan Doğukan Çep, İstanbul Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit Gedik davasında tutuklu yargılanırken tahliye edilmişti. Çep hakkında daha sonra yakalama kararı çıkarılmıştı.



Uludağ "cinayette Ülkü Ocakları/MHP bağlantısının da ilk kez tespit edildiğini" ve bu kapsamda eski Ülkü Ocakları Maltepe Şube yöneticisi Ufuk Köktürk'ün gözaltına alındığını aktardı.



Cinayetin nedeni konusunda iki önemli tez olduğunu dile getiren Uludağ'ın paylaşımları şöyle:



"Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada önemli bilgiler ve bağlantılar ortaya çıkmaya başladı. Gözaltı sayısının 5’e çıktığı ifade ediliyor. Cinayet Büro, tetikçilerin İstanbul’dan Ankara’ya geldiklerini belirledi.



Cinayette Eray Özyağcı ve Doğukan Çep isimleri öne çıkıyor. Tetiği çektiği öne sürülen Özyağcı firarda ve yakalanamadı. Motosikleti kullanan Doğukan Çep’in ise gözaltına olduğu belirtiliyor. Ayrıca yine İstanbul’dan Suat Kurt adlı bir şüphelinin adı tespit edildi.



Doğukan Çep önemli bir isim. Maltepe Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik cinayeti davasında tutuklu yargılanıyordu. 2015’te tahliye edildi. 2018’de 35 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Doğukan Çep hakkında cezayla birlikte yakalama kararı da çıkarıldı, ancak yakalanamadı. O günden bugüne sözde firardaydı ancak Sinan Ateş cinayeti için ortaya çıktı. Dün Gülsuyu’nda kullanılan Çep, bugün de Sinan Ateş olayında taşeron yapıldı.



Doğukan Çep ve Eray Özyağcı’nın ise Dado lakaplı Doğukan Yardak’ın kurduğu suç örgütünde yer aldığı iddia ediliyor. Maltepe-Gülsuyu’nda faaliyet gösteren Yardak’ın yurt dışına kaçtığı düşünülüyor. Asıl soru şu, bu kişiler kimin taşeronu?



Cinayette Ülkü Ocakları/MHP bağlantısı ilk kez tespit edildi. Bu kapsamda eski Ülkü Ocakları Maltepe Şube yöneticisi Ufuk Köktürk gözaltına alındı. Köktürk’ün evinde 1 adet tabanca ve bu silaha ait 2 adet şarjör ve 23 adet fişek ele geçirildi. M.Y. adlı şüpheli ise aranıyor.



Ufuk Köktürk’ün adı “MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu” listesinde geçiyor. Ancak yönetimdeki görevine ilişkin ayrıntılı bilgi yok. Köktürk’ün olaydaki rolüne ilişkin de henüz teyitli bilgi bulunmuyor. Olay, MHP teşkilatı içinde başka yöneticilere uzanır mı, şimdilik bilinmiyor.



Cinayetin nedeni konusunda iki önemli tez var. İlki Mersin olayına misilleme. İkincisi, MHP içerisinde Sinan Ateş’in son dönemde İyi Parti’yle temasta olduğu algısı ve bu nedenle kendisine “ders” verilmek istendiği.



Hatta cinayet talimatının Sinan Ateş’in bacaklarından vurulması şeklinde gittiği öne sürülüyor. Ancak ölüm olayının hesapta olmadığı iddiası var. Ancak bu, şüphelilerin daha az ceza almak için bir savunma kurgusu da olabilir.



Soruşturmada şimdi Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na önemli görev düşüyor. Hiçbir “siyasi baskı” endişesi duyulmadan tüm bağlantılar ortaya çıkarılmalı. Devlet, siyasi bir cinayeti tüm yönleriyle aydınlatmalı."



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