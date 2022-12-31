Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı

Ülkü Ocakları'nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmandan çıktıkları sırada, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateş, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş için taziye mesajı paylaştı.

Zorlu, "Hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı, akademisyen Sinan Ateş'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu menfur saldırının failleri derhal ve mutlaka ortaya çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun bu paylaşımını İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener kendi profilinde paylaştı.