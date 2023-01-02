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Fatih Altaylı öğrenmiş açıkladı. Sinan Ateş'in son sözleri ortaya çıktı

Kendisini vuracak kişiyi bile biliyordu. Gazeteci Fatih Altaylı, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmeden birkaç gün önce "Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler" dediğini açıkladı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 14:23
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Sinan Ateş'in son sözleri ortaya çıktı. Fatih Altaylı öğrenmiş açıkladı

Fatih Altaylı öğrenmiş açıkladı. Sinan Ateş'in son sözleri ortaya çıktı
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Sinan Ateş'in ölmeden birkaç gün önce “Benim kalemimi kırmışlar” dediği öğrenildi. 

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Ateş'in sokak ortasında öldürülmesine pek şaşıran olmadığını belirterek “Hatta 'Kendisi de şaşırmamıştır' diyor Sinan Ateş’i tanıyanlar. 'FETÖ iftirası ile lekelenmeye çalışıldığı günlerden bu yana kendisine yönelik bir hamle bekliyordu' diyorlar.” Dedi.

“KİMİN GÖREVLENDİRİLDİĞİNİ BİLE BİLİYORDU”

Devamında Altaylı, “Birkaç gün önce geldiği İstanbul’da dostlarıyla buluşmuş. O buluşmada söylediği sözler ilginç. “Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler” demiş Tanıyanlar “Bu işle kimin görevlendirildiğini bile biliyordu ama umursamıyordu” diye anlatıyorlar. Ve Sinan Ateş’in siyasi çevresinde bu işi kimin yaptığına, kimin yaptırdığına ilişkin hiçbir bilgi eksiği yok.” İfadelerini kullandı.

Herkesin her şeyi bildiğini am sustuğunu belirten Altaylı “Etrafa bakınca eski günlere dönmüşüz gibi hissediyorum. Tek fark artık Renault Torosların üretimden kalkmış olması. Beyaz Torosların yerini galiba motosikletler almış. Boşuna dememişler çağ sana uymuyorsa sen çağa uy diye. Yargısız infazlar da artık çağa uymuş. Korkum o ki, seçime daha çok var.” Şeklinde yazdı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ateş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Gazeteci Alican Uludağ, suikasta ilişkin ilk etapta beş kişinin gözaltına alındığını duyururken, cinayette Ülkü Ocakları ve MHP bağlantısının ilk kez açığa çıktığını söylemişti.

Uludağ’ın haberine göre gözaltına alınan 5 kişinin arasında MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın yönetiminde yer alan Ufuk Köktürk de bulunuyor.

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Hakkı hazretleri
2.01.2023 14:55
Aniden olmuş bir olaya benzemiyor.  
 
Öz Adanalı
2.01.2023 14:53
Milliyetçi - Ülkücülere soruyorum. Dava neydi, şu an ne yapılıyor. Sayın Ahmet GÜRSOY'un bu günkü yazısını okumanızı öneriyorum.  
 
KENDİLERİNİ KORUMA ALTINA ALMAK İÇİNMİ HAZORLIK YAPIYORLAR ONDAN SONRAMI AÇIKLAMA YAPIÇAKLAR AÇIKLAMALARI NEREYE DAYANDIRACAKLAR YINE
2.01.2023 14:45
CEMAATCİLERİN TARIKATCILARIN FETÖCÜLERIN CENAZESINE SAHİP ÇIKIP GİDENLER BUGUN SESİZLER  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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