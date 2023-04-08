Danla Bilic trafik kazası geçirdi

tv100'ün özel haberine göre; Fenomen isim Danla Bilic lüks cipi ile önceki gün hasarlı trafik kazasına karıştı. Ünlü ismin kazası takipçilerini korkuttu.

ARACINDA HASAR OLUŞTU

Reşitpaşa’dan İstinye yokuşuna bağlanan ara sokaktan kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkan Bilic’in yönetimindeki araç kaldırıma vurarak durabildi. Hasar oluşan ve bir süre trafiğin aksamasına neden olan kaza sonrasında araç içinde çok korkan Bilic bir arkadaşını arayarak olay yerinden kendisini almasını istedi. Bilic aracını sonradan gelen şoförüne bırakarak olay yerinden ayrıldı.