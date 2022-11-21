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Video çekip İstiklal'deki terör saldırısıyla dalga geçen Araplar gözaltına alındı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı taklit ederek video çekip TikTok'ta paylaşan Araplar sosyal medyada gündem olmuştu. 6 canımızın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain terör saldırısını taklit ederek eğlenen Araplar gözaltına alındı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 10:44
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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla dalga geçip TikTok'ta paylaşan Araplar gözaltına alındı

Video çekip İstiklal'deki terör saldırısıyla dalga geçen Araplar gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, TikTok'ta Taksim İstiklal Caddesi üzerinde ellerindeki poşeti göstererek ve Arapça konuşarak bomba şakası yapan 3 kişiyi tespit etti.

Ekipler, şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarında şüphelilerden birinin Beyoğlu'nda kaldığını buldu. Yapılan operasyonla şahıs otelde gözaltına alındı.

Videoda yer alan kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen polis, şüphelilerin başka bir sosyal medya platformunda aynı görüntülerle, aynı yerde ve aynı kıyafetlerle video paylaşımı yaptıklarını belirledi.

13.11.2022 tarihinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen patlamayla alay ettiği şeklinde yorumlanan videonun, patlamadan önce 06.11.2022 tarihinde çekilerek paylaşıldığı anlaşıldı.

Ayrıca videoda görülen şapkalı F.R.’nın 08.11.2022 ve A.O.’nun 10.11.2022 tarihlerinde ülkeden çıkış yaptıkları, bu sebeple ilgili videonun İstiklal Caddesi'ndeki patlama olayıyla ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.

Konu ile ilgili yakalanan A.A.'nın işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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Yalçın Türk
21.11.2022 11:51
patlamadan önce böyle birşey yapmaları daha büyük bir suç, çünkü akp ve mhp tarafından kendilerine sağlanan ayrıcalığı ve dokunulmazlığı kötüye kullanmışlar, çünkü fıtrarlarında Türk'e düşmanlık var..  
 
Bozkurt
21.11.2022 11:36
Gözaltına almakla sorun çözülmüyor ya sınır dışı edeceksin bir daha girmek yasak şartıyla,yada atacaksın içeriye on yıl, çıkınca kuzu gibi olacaklar.yoksa daha fazlasını yapmaya çalışır bu it sürüsü  
 
Ata Türkmen
21.11.2022 11:35
Kargaları besledikçe gözümüzü oymaya başladılar. Tümü ülkelerine defedilmeli. Acıyana acırlar lafı boşuna söylenmemiş. Vatan kaçkını araplar bizimle dalga geçmeye çalışıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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