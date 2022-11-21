Video çekip İstiklal'deki terör saldırısıyla dalga geçen Araplar gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, TikTok'ta Taksim İstiklal Caddesi üzerinde ellerindeki poşeti göstererek ve Arapça konuşarak bomba şakası yapan 3 kişiyi tespit etti.

Ekipler, şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarında şüphelilerden birinin Beyoğlu'nda kaldığını buldu. Yapılan operasyonla şahıs otelde gözaltına alındı.

Videoda yer alan kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen polis, şüphelilerin başka bir sosyal medya platformunda aynı görüntülerle, aynı yerde ve aynı kıyafetlerle video paylaşımı yaptıklarını belirledi.

13.11.2022 tarihinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen patlamayla alay ettiği şeklinde yorumlanan videonun, patlamadan önce 06.11.2022 tarihinde çekilerek paylaşıldığı anlaşıldı.

Ayrıca videoda görülen şapkalı F.R.’nın 08.11.2022 ve A.O.’nun 10.11.2022 tarihlerinde ülkeden çıkış yaptıkları, bu sebeple ilgili videonun İstiklal Caddesi'ndeki patlama olayıyla ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.

Konu ile ilgili yakalanan A.A.'nın işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildiği bildirildi.