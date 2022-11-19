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  • Mehmet Ali Erbil'in TikTok isyanı. 10 gündür paralar yatmıyor

Mehmet Ali Erbil'in TikTok isyanı. 10 gündür paralar yatmıyor

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gece Asmalımescit’teki bir mekândan çıkarken görüntülendi. TikTok'a girdiği günden beri gündemden düşmeyen Erbil, Tiktok'un 10 gündür paraları yatırmadığını söyledi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 15:44
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Mehmet Ali Erbil: TikTok 10 gündür para yatırmıyor

Mehmet Ali Erbil'in TikTok isyanı. 10 gündür paralar yatmıyor
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gece Asmalımescit'teki bir mekanda görüntülendi. Erbil sosyal medyada yayılan; çıplak ayakla dışarıda görüldüğü videosuyla ilgili “Arkadaşlar onların hepsi film sahnesiydi. Herhangi bir sorun yok. Ama çekimler esnasında sesim kısıldı" açıklamasını yaptı.

"NE OLUR TİKTOK'U BIRAK!"

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, yaşanan Ronaldo olayı üzerine babasına sosyal medya platformunu bırakması için ricada bulunarak, "Ne olur Tiktok'u bırak ya" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Bu olay hakkında da konuşan şovmen, "Ronaldo olayından sonra şakasına sitemde bulundu" açıklamasını yaptı.

"HAYATINI TİKTOK'A BAĞLAYANLAR DÜŞÜNSÜN"

"10 gündür zaten Tiktok paraları da yatırmıyor" diyen ünlü isim; "Neyse sorun yok benim için. Hayatını Tiktok'a adayıp oraya bel bağlayıp gelecek paranın hayalini kuranlar düşünsün" ifadelerini kullandı.

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