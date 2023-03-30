Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan: Seninle gurur duyuyorum. TİP'ten milletvekili adayı olmuştu

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanlığı için adaylar belirlendi. Milletvekili adayları da belirlenmeye başlandı. Bazı ünlü isimler de milletvekilliği için aday adayı olduğunu açıklamaya başladı.

Mehmet Aslantuğ ise milletvekili aday adayı değil, aday olarak öne çıktı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ’un partisinin milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Erkan Baş, "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aslantuğ'un aldığı radikal kararı ilk destekleyen kişi ise elbette 27 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Arzum Onan oldu.

Arzum Onan, eşine "Bugüne kadar yaptıkların, söylediklerin yapacaklarının söyleyeceklerinin teminatıdır. Her zaman yanındayız, yanında olacağız. Seninle her zaman gurur duyduk, duyacağız" diyerek eşi Mehmet Aslantuğ'un radikal kararını destekledi.

Mehmet Aslantuğ ile 1993 Türkiye ve Avrupa güzeli Arzum Onan 1996'da evlenmiş,. çocukları Can Aslantuğ, dünyaya 2000 yılında gelmişti.