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Mehmet Aslantuğ da kime oy vereceğinin sinyalini verdi

Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili adaylığı teklifini kabul eden oyuncu Mehmet Aslantuğ, Tv100 yayınına katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını doğru bulduğunu ifade eden Aslantuğ, Muharrem İnce’ye destek vermediğini belirtti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 09:28
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Mehmet Aslantuğ'dan Muharrem İnce yorumu

Mehmet Aslantuğ da kime oy vereceğinin sinyalini verdi
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Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili adaylığı teklifini kabul eden ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un Tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Siyasete girişini anlatan ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Aslantuğ, Işık'ın "TİP size teklif getirmeseydi siyasete girer miydiniz?' sorusuna "Hayır, girmezdim. 20 yıldır geliyor, merkez sağdan da geldi, merkez soldan da geldi." yanıtını verdi.

"MUHARREM İNCE’NİN KENDİSİNİ DE TAVRINI DA ÇOK YANLIŞ BULUYORUM"

Candaş Tolga Işık'ın "Kılıçdaroğlu’nun adaylığını doğru bulduğunuz mu?" sorusuna "evet yüzde yüz" diyen Aslantuğ, seçimlerde kime oy vereceğini belirtmiş oldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili yorumu sorulan Arslantuğ, "Çok yanlış buluyorum, kendisini de, tavrını da, üslubunu da, dilini de, dün söylediklerini de, bugün söylemeye çalıştıklarını da... Çok da konuşmayalım bence" diye konuştu.

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