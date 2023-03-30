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İrfan Değirmenci siyasete atılıyor. Bakın hangi partiden

TİP lideri Erkan Baş, katıldığı bir televizyon programında, İrfan Değirmenci'ye TİP'ten milletvekilliği teklifinde bulunduklarını açıklamıştı. Baş, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Değirmenci'nin adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 21:01
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İrfan Değirmenci siyasete atılıyor

İrfan Değirmenci siyasete atılıyor. Bakın hangi partiden
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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TELE1’de yayınlanan Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman programında gazeteci İrfan Değirmenci’ye milletvekili adaylığı teklifi yaptıklarını söyledi.

Tele1'de yer alan habere göre, TİP lideri Baş, “Halk TV Ana Haber spikeri İrfan Değirmenci ile ön görüşme yaptık. Kendisi değerlendirme yapacak. Teklifi biz yaptık. Umarım olumlu yanıt ile bize döner.” şeklinde konuşmuştu.

ERKAN BAŞ AÇIKLADI: İRFAN DEĞİRMENCİ MİLLETVEKİLİ ADAYI

Erkan Baş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İrfan Değirmenci'nin milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini açıkladı.

İRFAN DEĞİRMENCİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Halk TV spikeri İrfan Değirmenci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 22'de burada buluşalım mı? Size söylemem gerekenler var" cümlesini kurarak, takipçilerini sosyal medya hesabında buluşmaya davet etti.

İrfan Değirmenci'nin yapacağı paylaşımda ne açıklayacağı ise merak konusu oldu. 

İRFAN DEĞİRMENCİ TEKLİFİ KABUL EDECEK İDDİASI

TİP’in teklif götürdüğü İrfan Değirmenci’nin teklifi kabul edeceği, Ankara’ya taşınacağı öğrenildi. Halk TV programcısı Mustafa Sönmez de sosyal medya hesabından İrfan Değirmenci’nin aday adayı olduğunu yazdı.

YERİNE EKREM AÇIKEL Mİ GELECEK?

Milletvekili olma hazırlığında olan Değirmenci’nin yerine gelecek isim merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre; Değirmenci’nin yerine TGRT’den çıkarıldıktan sonra Halk TV’ye geçen Ekrem Açıkel’in ana haberi sunması bekleniyor.

Açıkel’in Halk TV’ye geçmesi, FETÖ’nün Şike kumpası ile ilgili habeleri nedeniyle Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekmişti.

Halk Tv Ana Haber spikeri İrfan Değirmenci’nin TİP’ten milletvekili aday adayı olacağı yerine de Ekrem Açıkel’in haberleri sunacağı iddia ediliyor.

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