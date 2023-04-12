Mehmet Aslantuğ ilk kez Twitter'den paylaşım yaptı. ''Zaman haysiyet zamanıdır...''

Geçtiğimiz pazar günü YSK'ya partiler milletvekili adaylarının listelerini verdi. En çok şaşırtan isimlerden biri ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ olmuştu.

Aslantuğ, TİP Muğla milletvekili adayı olarak gösterildi. Daha önce resmi Twitter hesabı olmayan ünlü oyuncu, aday olmasının ardından hesap açıp ilk paylaşımını yaptı.

ZAMAN SİYASET DEĞİL, HAYSİYET ZAMANIDIR

Milletvekili adayı olan ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ilk paylaşımında şu sözleri söyledi:

"Merhaba, Zaman, eleştiri değil, değiştirme zamanıdır. Zaman, asla alınıp satılamayacak güzel çocuklarla omuz omuza verme zamanıdır. Ve zaman, siyaset değil, haysiyet zamanıdır."