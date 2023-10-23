1.20 faizli Konut Kredisi komedisi

İnternette şöyle bir tarama yaptım; “1,20 faizli İlk Evim Konut Kredisi” hakkında.

12 binden fazla haber var bu konuda.

Nas’dan Ortodoks’a geçtiğimiz şu günlerde kredi faizleri füze gibi yükselirken aylık 1,20 yani yılda 14,4.

Bankalar 45-50 aralığında mevduat toplayacak sonra bunu, hükûmet istedi diye 14,4’den konut kredisi olarak verecek.

Hem de enflasyonun yüzde 60’a ulaştığı bir ülkede.

Zarara bakar mısınız?

Bunu özel bankalar asla vermez.

Geriye kalıyor kamu bankalar.

Kamu bankaları bu parayı nereden bulacak?

Hazine borçlanıp kamu bankalarına sermaye enjeksiyonu yapacak bunu da üçte bir maliyetine konut kredisi olarak verecek?

O zaman bu ülke ekonomisi ayakta kalır mı?

Memur ve emekliye verilen zamların bile enflasyona ve istikrasızlığa neden olduğunu iddia eden ve 12 milyon emekliyi 7 bin 500 liraya mahkûm edenler mi bu krediyi verecek?

AKP bunu hep yapıyor. Son 3 yıldır sürekli olarak bu tarz konut kredisi haberleriyle inşaat sektörünü ayakta tutmaya çalışıyor.

Daha önce de kamu bankaları 0,79 konut kredisi veriyordu ama ne kadar?

Kırk dereden su getirttirip 250 bin lira.

O parayla evin kapısını alamazsınız.

Ama bu beklenti ile konut fiyatları düşmedi ve inşaat firmaları ayakta kaldı.

Aynı filmi bir kez daha vizyona koydular. Aylardır düşen konut satışlarını önlemeye çalışıyorlar.

Bu konut fiyatlarını köpürtmekten ve halkın umudu ile oynamaktan başka hiçbir şey değil.

Bu krediyi bekleyen vatandaşlara söyleyeceğim şu:

Artık konut sahibi olamayacaksınız!

Çünkü bu ülkede cumhuriyet tarihinin en derin krizi var. Faizler artacak, hatta daha da artacak. Onun için elinizde üç kuruş varsa götürüp paranızın değerini korumaya çalışın.

Saçma sapan haberlere itibar etmeyin.