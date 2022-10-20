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Günlük ekmeklerini bile Edirne'den alıyorlar. Bulgarlar market arabalarıyla alışveriş yarışına girdi.

Bulgarlar Edirne'de alışveriş yarışında.Hafta sonları Edirne'ye gelen Bulgarlar, artık her gün sınır kentine geliyorlar. Market arabalarını kapan komşu alışveriş yarışanı giriyorlar. Hatta Bulgarlar günlük ekmeklerini bile Edirne'den alıyorlar.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 14:52
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1 Leva 9.30 TL olunca Bulgarlar Edirne'de market arabalarıyla alışveriş yarışına girdi. Günlük ekmellerini bile alıyorlar.

Günlük ekmeklerini bile Edirne'den alıyorlar. Bulgarlar market arabalarıyla alışveriş yarışına girdi.
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Edirne'ye araçlarıyla gezmek ve alışveriş yapmak için gelen komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, yanlarına aldıkları market arabalarıyla kent merkezindeki caddelerde alışveriş yarışına girdi. Bagajlarını ağzına kadar dolduran Bulgarlar, aldıklarını ülkelerine götürmekte ise güçlük yaşadı. Bulgar turistler kaşar peyniri, sebze, deterjan ve giyecek gibi çeşitli ürünler alırken, esnaf ise bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

“PAZARLIK YAPIYORUZ”

Bulgaristan'ın Stara Zagora şehrinden Edirne'ye alışveriş yapmak için geldiğini söyleyen Faik Makak, fiyatların uygun olduğunu ve şimdilik 5 bin lira harcadığını belirterek, “Şu an burada suyumuzu alıp pazarlık yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun, her ihtiyacımızı buradan aldık. Şimdilik 5 bin Türk lirası harcadık ama daha da harcamalarımız olacak. Şimdi başka yere gideceğiz, orada da pazarlık yaparak alışveriş yapacağız. Şükür Allah'a fiyatlar iyi, uygun. İdare ediyoruz” dedi.

“GÜNLÜK EKMEKLERİNİ BİLE EDİRNE'DEN ALIYORLAR”

Bulgaristan vatandaşlarının Edirne için bir artı olduğunu ifade eden unlu mamul işletmecisi Erol Ceylan, ekmeklerini ve bütün alışverişlerini kentten karşıladıklarını belirterek, “Bulgaristan vatandaşları kendi ekmeklerinden çok bizim ekmeği beğeniyorlar. Buraya haftalık ekmek almaya gelen de var, günlük ekmek almaya gelen de var” şeklinde konuştu.

“ARTIK DİĞER ÜLKELERDEN DE GELİYORLAR”

Pazar esnafı Murat Karaçimen, “Bulgaristan'ın yanı sıra Ukrayna, Rus, Moldovya ve Belarus yani Orta Avrupa'nın birçok kesimi buraya geliyor. Sadece aldıkları kaşar peyniri değil. Peynir, zeytin aklınıza gelebilecek her türlü ürünü yüklü miktarda almaktadırlar” ifadelerini kullandı. Bulgaristan vatandaşı Firdevs Veli de ekmeklerini bile Edirne'den karşıladıklarını ifade etti. Diğer Bulgar vatandaşları da araçlarının bagajlarını market ve pazardan aldıkları ürünlerle doldurduklarını belirtti.

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Vatandaş rıza
20.10.2022 15:05
Eskiden Almanlara İngilizlerin hizmet sektöründe çalışırdık. Şimdi bulgarların gürcülerin hizmet sektöründe çalışıyoruz. Hayaldi gerçek oldu. Yaparsa Akp yapar.  
 
Yurttas
20.10.2022 14:57
Nereden nereye yaparsa AKP yapar.Duruma göre milliyetçi , demokrat,müslüman,Atatürkçü ,barış elcisi,bop başkanı,çok partili sistemden millet meclisini devre dışı Tek adam AKP yapar, nereye kadar?  
 
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