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Çareyi ucuz ülke Türkiye'de buldular: Bulgaristan'da doğalgaz krizi

Rusya'nın doğalgaz ambargosu uyguladığı Bulgaristan'da yakacak krizi baş gösterdi. Bulgaristan vatandaşları yaşadıkları kriz karşısında Edirne’den tırlar dolusu pelet satın almaya başladı. Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiğini anlatan bir firma sahibi Mehmet Orba, taleplere yetişemediğini üretici başka firmalardan alım yaptıklarını dile getirdi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 15:16
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Çareyi ucuz ülke Türkiye'de buldular: Bulgaristan'da doğalgaz krizi

Çareyi ucuz ülke Türkiye'de buldular: Bulgaristan'da doğalgaz krizi
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Rusya ve Ukrayna savaşı 6. ayı geride bırakırken savaş sonrasında enerji krizi giderek büyümeye başladı. Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasına tepki gösteren ülkelerden biri olan Bulgaristan, Rus enerji şirketi Gazprom'un Bulgaristan’ın doğalgaz akışını durdurup başlattığı ambargo aylardır devam ediyor.

Bulgaristan'daki doğal gaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi beklenirken, Bulgaristan halkını yakacak ve ısınma endişesi sardı. Kış aylarında ısınma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünen Bulgaristan halkı, çareyi Edirne'de buldu.

EDİRNE’DEN TIRLAR DOLUSU PELET YAKITI ALIYORLAR

Yıllar sonra bu kış tekrar soba kullanmaya başlayacak çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, Edirne'de fabrikalarda üretilen pelet yakıtını tırlar dolusu Bulgaristan'a taşımaya başladı. Odun artıklarının öğütülerek talaş haline getirildikten sonra kurutulup basınçlı makinelerde sıkıştırılmasıyla elde edilen pelet yakıtına yoğun ilgi gösteren Bulgaristan vatandaşları, Edirne'deki günübirlik alışverişlerinin ardından ülkelerine dönerken araçlarının bagajlarını çuvallar dolusu peletlerle dolduruyor.

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiğini anlatan bir firma sahibi Mehmet Orba, müşterilerinin neredeyse tamamının Bulgaristan vatandaşlarının oluştuğunu söyledi. Yoğun taleple karşı karşıya olduklarını anlatan Orba, “Edirne olarak taleplere yetişemediğimiz için üretici başka firmalardan alım yapıyoruz. Edirne’ye günübirlik gelen vatandaşlar ülkelerine dönerken çuvallar dolusu arabalarını peletle dolduruyor. Bulgaristan’da hem doğal gaz fiyatlarının artışı hem de yaşanan sıkıntılar nedeniyle kış aylarında sıkıntılı bir süreç geçireceklerini ifade ediyorlar.

İHA

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Satır
28.08.2022 15:55
Giden bu tırlar dolusu palet ,tırlar dolusu zam getirir.  
 
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